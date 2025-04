Mit hohen Zöllen will US-Präsident Trump dafür sorgen, dass wieder mehr Waren in den USA produziert werden und das Handelsdefizit des Landes sinkt. So zumindest die Theorie. In der Praxis dürfte sich das in vielen Fällen jedoch schwierig gestalten. Dass etwa Apple das iPhone künftig in den USA fertigt, erachten Experten als nahezu utopisch.

Den vollständigen Artikel lesen ...