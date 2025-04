DJ WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. April (17. KW)

=== M O N T A G, 21. April 2025 - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Hongkong, Südkorea *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung der Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) D I E N S T A G, 22. April 2025 *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Befragung geldpolitischer Analysten *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der EZB-Unternehmensumfrage *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (1. Veröffentlichung) 2024 *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q und 2024 *** 11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q und 2024 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q *** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April *** 16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht *** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (23:00 Analystenkonferenz) *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q *** -US/Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari, Rede bei Chamber of Commerce Global Summit M I T T W O C H, 23. April 2025 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht April mit Steuereinnahmen März, Berlin *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 1Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q *** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 1Q *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 1Q *** 08:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April *** 08:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April *** 08:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April *** 08:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April 09:00 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 1Q *** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) April *** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) April *** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April *** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April *** 10:00 EU/EZB Wage Tracker *** 11:00 EU/Handelsbilanz Februar *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q 12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q *** 15:00 US/IWF, Fiscal Monitor *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April *** 16:00 US/Neubauverkäufe März *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1Q *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 21:15 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei IWF-Frühjahrstagung *** 21:45 US/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei IWF-Frühjahrstagung *** 22:00 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q - CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 1Q D O N N E R S T A G, 24. April 2025 *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, März 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q (10:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q 07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 1Q *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Jahresergebnis und Trading Update 1Q *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q 07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 1Q 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q *** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q 08:00 GB/Relx plc, Trading Update 1Q *** 10:00 DE/Schaeffler AG, HV *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex April *** 11:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei IWF-Frühjahrstagung *** 15:00 BE/Geschäftsklima April *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser März 17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q *** 17:45 FR/Vinci SA, Ergebnis 1Q 17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 1Q 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q *** 18:30 US/Frühjahrstagung von IWF und Weltbank, G-20-Pressekonferenz *** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q *** 22:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q F R E I T A G, 25. April 2025 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio April *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 1Q (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Februar *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz März *** 08:45 FR/Geschäftsklima verarbeitendes Gewerbe April *** 10:00 DE/Bayer AG, HV *** 10:00 DE/Continental AG, HV *** 10:00 DE/Merck KGaA, HV *** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) April *** 17:30 US/Frühjahrstagung von IWF und Weltbank, Pressekonferenz des IWF-Lenkungsausschusses (IMFC) - AU/Börsenfeiertag Australien ===

