Eckert & Ziegler will der Hauptversammlung am 18. Juni 2025 eine Dividende von 0,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 vorschlagen. Der Aufsichtsrat stimmte dem entsprechenden Vorschlag des Vorstands zu. Die Eckert & Ziegler SE hat in ihrer Bilanzsitzung den testierten Jahresabschluss für 2024 festgestellt. Der Abschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...