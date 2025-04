Der Palladiumpreis zeigte sich auch in dieser Woche schwach und notiert am Freitagmorgen bei 915 US-Dollar. Innerhalb von 24 Stunden verzeichnete das Edelmetall einen deutlichen Rückgang um -1,1 %. Dennoch bleibt im Wochenverlauf ein leichtes Plus von 0,16 %. Während Gold deutlich stabiler auftritt, setzt sich der Druck auf Palladium fort. Anleger beobachten die Entwicklungen mit wachsamem Blick - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...