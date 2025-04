Vaduz (ots) -Mit dem Regierungswechsel am Donnerstag, 10. April 2025, übernimmt Michael Hasler alle Dossiers und Aufgaben des Regierungssekretärs. Er tritt die Nachfolge von Horst Schädler an, der das Amt seit 2011 bekleidet und Ende April seinen Ruhestand antreten wird.Michael Hasler ist bereits seit Anfang Februar 2025 in seiner neuen Funktion tätig, um sich einen umfassenden Überblick aller Themen und Aufgaben des Regierungssekretärs, der Stabsstelle Regierungssekretär und der Stabsstelle Regierungskanzlei zu verschaffen. Die operative Leitung der Fachstellen Regierungssekretär und Regierungskanzlei hat er bereits übernommen. Mit dem Amtsantritt der neuen Regierung am 10. April 2025 wird der neue Regierungssekretär auch für alle übrigen Aufgaben zuständig sein. Er wird damit unter anderem die Leitung und Protokollierung der wöchentlichen Regierungssitzung übernehmen. Bis zum Austritt des derzeitigen Amtsinhabers Ende April erfolgt weiterhin eine unterstützende Begleitung und Beratung.Pressekontakt:RegierungssekretärHorst SchädlerT +423 236 60 32Horst.Schaedler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100930493