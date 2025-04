Die Aktie des KI-Datenunternehmens verzeichnet eine deutliche Korrekturphase, während Finanzexperten weiterhin langfristige Wachstumschancen prognostizieren.

Die Innodata-Aktie verzeichnet aktuell einen Rückschlag an der Börse. Am 11. April 2025 fiel der Kurs um 3,76 Prozent auf 31,78 Euro, was die jüngste Korrekturphase fortsetzt. Innerhalb der letzten 30 Tage verzeichnete das KI-Datenengineering-Unternehmen einen beachtlichen Wertverlust von insgesamt 23,24 Prozent, was auf eine Abkühlung der zuvor überhitzten Marktstimmung hindeutet. Dennoch bleibt die langfristige Kursentwicklung bemerkenswert, mit einem Zuwachs von 459,01 Prozent im Jahresvergleich - ein deutliches Zeichen für das anhaltende Anlegerinteresse an KI-bezogenen Technologieunternehmen.

Trotz des aktuellen Rückgangs notiert die Aktie noch immer 83,83 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 5,30 Euro, das im April 2024 erreicht wurde. Allerdings liegt der Kurs mit einem Abstand von fast 48 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 61,60 Euro, das Ende Februar 2025 markiert wurde. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,02 Milliarden Euro hat sich Innodata zu einem bedeutenden Player im wachstumsstarken KI-Datenmarkt entwickelt.

Analysten bleiben trotz Bewertungsbedenken optimistisch

Die Fundamentaldaten von Innodata präsentieren ein gemischtes Bild. Einerseits sind die Bewertungskennzahlen mit einem aktuellen KGV von 65,48 für das Jahr 2025 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 28,41 vergleichsweise hoch. Dies deutet auf eine ambitionierte Bewertung hin, die von Kritikern als überzogen angesehen werden könnte.

Andererseits zeigen sich die Analysten außerordentlich bullish: Alle vier beobachtenden Experten empfehlen die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 74 US-Dollar, was einem beachtlichen Aufwärtspotenzial von über 100 Prozent entspricht. Die positive Einschätzung wird durch mehrfach nach oben korrigierte Umsatzerwartungen in den letzten Monaten gestützt. Besonders hervorzuheben ist die Stärke des Unternehmens im Bereich Umsatzwachstum - laut Analystenschätzungen gehört Innodata zu den wachstumsstärksten Unternehmen seiner Vergleichsgruppe. Die Veröffentlichung der Q1 2025 Ergebnisse, die für den 8. Mai geplant ist, dürfte weitere wichtige Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung liefern.

