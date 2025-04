FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 25. April 2025





MONTAG, DEN 14. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen (15.30 h Call Analysten) 17:45 FRA: LVMH, Q1-Zahlen (18.00 h Call Analysten)

23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 3/25

06:30 JPN: Industrieproduktion 2/25 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 2/25 08:00 DEU: Außenhandel mit den USA: Exporte und Importe in ausgewählten Branchen und Warengruppen, Jahr 2024

08:00 GBR: Erzeugerpreise 3/25

08:00 GBR: Importpreise 3/25

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 3/25 10:00 BGR: Verbraucherpreise 3/25



SONSTIGE TERMINE

USA: Meta, Kartellrechtsprozess der Federal Trade Commission (FTC)

LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg



DIENSTAG, DEN 15. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

06:00 CHE: Meyer Burger Technology, Jahreszahlen

07:00 CHE: Sulzer, Q1-Umsatz

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Zahlen (9.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 10:00 DEU: Mahle Bilanz-Pk, Stuttgart

12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen

15:00 USA: Bank of New York Mellon, Hauptversammlung

15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung

18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/25

08:00 DEU: Großhandelspreise 3/25

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 2/25

08:00 ROU: Industrieproduktion 2/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 2/25

12:00 IRL: Handelsbilanz 2/25

14:30 USA: Empire State Index 4/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/25



MITTWOCH, DEN 16. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz

06:30 SWE: Nordea Bank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen (9.00 Pressegespräch, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q1/25

08:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen

10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung

12:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung

12:45 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

13:00 FRA: Sanofi, Hauptversammlung

13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

14:00 NLD: KPN, Hauptversammlung

14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung

15:00 CHE: Georg Fischer, Hauptversammlung

15:00 CHE: Mikron, Hauptversammlung

15:30 CHE: Bucher, Hauptversammlung

16:00 USA: United Airlines, Q1-Zahlen

16:30 CHE: Geberit, Hauptversammlung

22:10 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

22:30 AUS: BHP Group, 9Monatsbericht Produktion



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 3/25

04:00 CHN: BIP Q1/25

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 3/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 3/25

15:15 USA: Industrieproduktion 3/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 3/25

16:00 USA: Lagerbestände 2/25

16:00 USA: NAHB-Index 4/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



DONNERSTAG, DEN 17. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: VAT, Q1-Umsatz

06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (14.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Geschäftsbericht

07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Elisa, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Forvia, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: Deliveroo plc, Q1-Umsatz

08:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung

11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

12:00 GBR: BP, Hauptversammlung

12:30 USA: KeyCorp, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q1-Zahlen

13:30 NLD: Heineken, Hauptversammlung

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

14:00 CHE: Kudelski, Hauptversammlung

15:30 USA: Texas Instruments, Hauptversammlung

18:00 FRA: L'Oréal, Q1-Umsatz

22:01 USA: Netflix, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 3/25

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/25

08:00 CHE: Im- und Exporte 3/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 3/25

08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 2/25

08:00 DEU: Baugenehmigungen 2/25

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 2/25

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 2/25 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 h Pk)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 3/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/25



SONSTIGE TERMINE

16:00 USA: IWF-Chefin Georgiewa hält Rede vor Beginn der Frühlingstagung von IWF und Weltbank, Washington

USA/ITA: Treffen Giorgia Meloni mit Donald Trump - Hauptthema soll der Zollkonflikt sein

HINWEIS

NOR/DNK: Feiertag, Börse geschlossen

SWE: Börsenhandel verkürzt



FREITAG, DEN 18. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

---



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 3/25



Feiertag "Karfreitag"



AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen

Börsen Japan, Russland, China geöffnet





MONTAG, DEN 21. APRILTERMINE UNTERNEHMEN---

TERMINE KONJUNKTUR

16:00 USA: Frühindikator 3/25



HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"



AUT, AUS, BEL, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet



DIENSTAG, DEN 22. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen

12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q1-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Invesco, Q1-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung

17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen

18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung

22:05 USA: Capital One Financial, Q1-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q1-Zahlen

22:15 USA: Tesla, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen

USA: Quest Diganostic, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Index Verbrauchervertrauen 4/25

10:00 POL: Industrieproduktion 3/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 3/25

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (vorläufig) 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 4/25

12:00 EUR: Bundesbank, Monatsbericht

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 4/25 15:00 USA: IWF Ausblick Wirtschaft weltweit

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/25 (vorläufig)



MITTWOCH, DEN 23. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen

07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz

07:15 LUX: Eurofins Sientific, Q1-Umsatz

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz

08:15 SWE: Investor AB, Q1-Zahlen

09:00 ITA: Generali Group, Hauptversammlung

10:00 CHE: Sulzer, Hauptversammlung

10:00 NLD: ASML Holding, Hauptversammlung

11:00 SCO: Natwest, Hauptversammlung

12:30 USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q1-Zahlen

13:00 USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q1-Zahlen

13:00 USA: AT&T, Q1-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung

14:00 USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen

15:00 USA: Eaton, Hauptversammlung

15:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung

16:00 USA: Cigna, Hauptversammlung

17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz

17:45 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz

18:00 ITA: Saipem, Q1-Zahlen

22:00 USA: Whirlpool, Q1-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

22:00 USA: ResMed, Q3-Zahlen

22:00 USA: Lam Research, Q3-Zahlen

22:05 USA: IBM, Q1-Zahlen



CHN: BYD, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:01 Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 4/25

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 3/25

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Bauproduktion 2/25

12:00 EUR: EZB Wage Tracker (TBC)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 3/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 3/25

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

CHN: Messe Auto Shanghai 2025, Shanghai



DONNERSTAG, DEN 24. APRILTERMINE UNTERNEHMEN06:30 CHE: SGS, Q1-Umsatz06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz07:00 CHE: Vontobel, Q1-Umsatz07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen07:00 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz07:00 FRA: Thales, Q1-Umsatz07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen07:00 SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen07:00 SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen07:00 BEL: Orange, Q1-Zahlen07:15 CHE: SNB, Q1-Zahlen07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen07:30 FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen07:30 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Zahlen07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen07:30 KOR: LG Electronics, Q1-Zahlen07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz08:00 GBR: Asos plc, Halbjahreszahlen08:00 GBR: Relx, Q1-Umsatz08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q1-Zahlen08:00 GBR: Anglo American, Q1-Umsatz08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz08:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen09:00 FRA: Kleppiere, Hauptversammlung10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung11:00 BEL: UCB, Hauptversammlung11:00 DEU: Frosta, Hauptversammlung12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen12:00 USA: Comcast, Q1-Zahlen12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen12:30 USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen12:30 USA: Valero Energy, Q1-Zahlen12:30 USA: Hasbro, Q1-Zahlen12:55 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen13:00 USA: American Airlines Group, Q1-Zahlen13:00 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen14:00 FRA: Engie, Hauptversammlung14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung14:30 FRA: AXA, Hauptversammlung15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung17:40 FRA: Michelin, Q1-Umsatz17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz18:00 FRA: Accor, Q1-Umsatz18:05 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q1-Zahlen22:05 USA: Verisign Inc., Q1-Zahlen22:05 USA: Intel, Q1-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 4/2507:00 FIN: Arbeitslosenquote 3/2507:00 FIN: Erzeugerpreise 3/2508:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 3/25 (endgültig)08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 4/2509:00 ESP: Erzeugerpreise 3/2510:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 4/2510:00 POL: Arbeitslosenquote 3/2514:30 USA: CFNA-Index 3/2514:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/25 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)15:00 BEL: Geschäftsklima 4/2516:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/2518:30 USA: IWF und Weltbank, Frühjahrstagung, G-20-PressekonferenzSONSTIGE TERMINEDEU: Beginn der Verbrauchermesse «Hanseschau Wismar» (bis 27.4.2025)ZAF: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht Südafrika, Pretoria

FREITAG, DEN 25. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen

07:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Südzucker, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q1-Zahlen

08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen

08:00 AUT: Palfinger, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung

10:00 DEU: Continental, Hauptversammlung

13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung

15:00 NLD: Signify, Hauptversammlung

15:00 USA: Steel Dynamics, Hauptversammlung

15:30 USA: Stanley Black & Decker, Hauptversammlung

16:00 USA: Abbott Laboratories, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 4/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 3/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 4/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 4/25

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/25 (endgültig) 17:30 USA: IWF und Weltbank, Frühjahrstagung, IMFC-Pressekonferenz



