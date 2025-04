Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Die Barcelona Bridal Fashion Week präsentiert ihre größte und ambitionierteste Ausgabe mit dem Ziel, ein wahres Kraftzentrum für Kreativität, Business und Innovation im Bereich Braut-, Fest- und Red-Carpet-Mode zu werden. Die Ausgabe 2025 bestätigt Barcelona als Epizentrum der Brautmode, indem sie die einflussreichsten Designer und Haute-Couture-Häuser zusammenbringt, sowie neue Kreationen und unabhängige Ateliers präsentiert. So verbindet die Show ihre internationale Ausrichtung mit ihrem Engagement für lokale Talente.Die BBFW 2025 wird von der Fira de Barcelona mit Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit der Generalitat de Catalunya organisiert und verzeichnet einen Zuwachs in Bezug auf Marken und Ausstellungsfläche. Die Veranstaltung bietet 29 % mehr Platz im Veranstaltungsort Montjuïc, der die Halle 8 zu den üblichen Hallen 1, 2 und Plaça de l'Univers hinzufügt, wo der Laufsteg und das Fashion Village stattfinden werden. Vom 23. bis 26. April werden 44 Designer ihre Kollektionen für 2026 vorstellen. Gleichzeitig bringt die Messe vom 25. bis 27. April fast 450 Marken zusammen, von denen 82 % aus 32 Ländern stammen, und ein Käuferprogramm, das Fachleute aus strategischen Märkten wie den Vereinigten Staaten, Südkorea, Japan, Australien, China und dem Nahen Osten anziehen wird.Das große Ereignis der Woche, die exklusive Barcelona Bridal Night, wird die Ikone Vivienne Westwood präsentieren, die die Bridal Collection 2026 in ihrer ersten Brautmodenschau überhaupt vorstellen wird. Die Gala findet im symbolträchtigen Kreuzgang der Universität Barcelona statt und würdigt Kultur, Talent und Wissen.Gleichzeitig werden auf dem Montjuïc-Laufsteg einige der renommiertesten Namen der internationalen Brautmodenszene zu sehen sein. Zu den mit Spannung erwarteten Modenschauen gehören die von Yolancris, Isabel Sanchis, The Atelier by Jimmy Choo aus Malaysia, Wang Feng Couture aus Shanghai oder das französische Label Cymbeline. Die kanadische Haute Couture-Schmiede Ines Di Santo wird neben Designern wie Sophie et Voilà, Joli Poli, Serina, Katy Corso, Yuliia Lobachóva Couture, Woná Concept & Eva Lendel und Agnieszka Swiatly ihr Debüt im Showprogramm geben, neben vielen anderen.Die internationale Haute Couture wird auf der Messe mit Vivienne Westwood, Giambattista Valli, Elie Saab, Viktor & Rolf, Stéphane Rolland, Ines Di Santo, Georges Hobeika, Zuhair Murad, Tony Ward, Jenny Packham, Antonio Riva und Reem Acra glänzen.Um ihre globale Reichweite zu erhöhen, wird die BBFW ihre Modenschauen sowohl live als auch auf Abruf über ihre Website und digitale Plattformen übertragen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2662380/Giambattista_Valli_Wedding.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-barcelona-bridal-fashion-week-bringt-brautmode-auf-die-internationale-buhne-302426653.htmlPressekontakt:+34 628 162 674,Salvador BilurbinaOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116820/6011805