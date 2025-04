Der Halbleiterhersteller profitiert von gestiegenen Quartalsumsätzen und vorteilhaften Regelungen im internationalen Handelsdisput, was den Aktienkurs positiv beeinflusst.

Gute Nachrichten für Anleger von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)! Die Aktie des Chip-Giganten konnte zuletzt spürbar zulegen und kletterte an der New Yorker Börse um 2,6 Prozent. Was steckt hinter dieser positiven Bewegung? Es ist eine Mischung aus handfesten Zahlen und einer potenziell sehr vorteilhaften Entwicklung im schwelenden Handelskonflikt.

Umsatz? Da ist Musik drin!

Zunächst einmal ein Blick auf die Geschäftszahlen - und die können sich sehen lassen. TSMC hat im März 2025 beeindruckende Nettoerlöse von rund 285,96 Milliarden Neuen Taiwan-Dollar (NT$) eingefahren. Das ist nicht nur ein deutliches Plus von 10,0 Prozent gegenüber dem Vormonat Februar, sondern ein wahrer Sprung von 46,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2024. Kein Wunder, dass solche Zahlen für gute Laune sorgen.

Auch das gesamte erste Quartal 2025 bestätigt diesen Trend. Mit einem Umsatz von 839,25 Milliarden NT$ liegt man satte 41,6 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals. Das ist ein klares Signal für die anhaltend hohe Nachfrage nach den fortschrittlichen Chips des Unternehmens und unterstreicht dessen operative Stärke.

Unerwartete Hilfe im Zollstreit?

Fast noch spannender ist aber eine Weichenstellung aus China. Die dortige China Semiconductor Industry Association (CSIA) hat in einer dringenden Mitteilung für Klarheit bei der Herkunftsbestimmung von integrierten Schaltungen gesorgt. Die neue Regel besagt: Das Ursprungsland eines Chips richtet sich danach, wo die sogenannte Wafer-Fabrikationsanlage steht.

Für TSMC mit seinen hochmodernen Fabs in Taiwan ist das Gold wert. Warum? Weil ihre Chips damit offiziell als taiwanesischen Ursprungs gelten. Und das wiederum bedeutet: Sie sind von bestimmten Zöllen befreit, die im Zuge der amerikanisch-chinesischen Handelsspannungen immer wieder Thema sind. Das nimmt erheblichen Kostendruck vom Kessel.

Diese Zoll-Erleichterung ist nicht nur für

