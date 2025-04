Der Münchner Triebwerkshersteller verzeichnet erhebliche Kursverluste von über 23% seit März, trotz überwiegend positiver Bewertungen durch Finanzexperten.

Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnet am gestrigen Handelstag den zweiten Tag in Folge erhebliche Verluste. Mit einem Kursrückgang von 5,34 Prozent auf 270,25 Euro (Stand: 11. April 2025, 16:00 Uhr) setzt sich der negative Trend der vergangenen Wochen fort. Der Triebwerkshersteller befindet sich damit bereits im vierten Handelstag hintereinander im Abwärtstrend und hat seit dem 52-Wochen-Hoch von 356,00 Euro Anfang März mittlerweile mehr als 23 Prozent an Wert eingebüßt. Besonders besorgniserregend ist die aktuelle Chartformation: Der Kurs hat den 200-Tage-Durchschnitt nach unten durchbrochen, was von technischen Analysten als Verkaufssignal gewertet wird.

Analysten senken Kursziele trotz solider Fundamentaldaten

Als Hauptgrund für den Kurssturz gilt eine aktuelle Analysteneinschätzung von Barclays. Die britische Großbank hat am 7. April ihr Kursziel für MTU gesenkt, hält aber weiterhin an ihrer neutralen Einstufung fest. Dies scheint die Nervosität der Anleger zu verstärken, die zunehmend besorgt über die verhaltene Nachfrage im Triebwerksgeschäft sind. Trotz dieser aktuellen Entwicklung bleiben die langfristigen Fundamentaldaten des Münchner Konzerns solide. Von den insgesamt 19 Analysten, die MTU beobachten, empfehlen immer noch mehr als die Hälfte (52,6 Prozent) die Aktie zum Kauf, während nur knapp 16 Prozent zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 347,42 Euro noch immer knapp 22 Prozent über dem aktuellen Kurs.

