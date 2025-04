Bitcoin News: 250.000 $ sind laut Charles Hoskinson 2025 möglich

Derzeit notiert Bitcoin bei einem Preis von 81.800 USD und befindet sich somit etwas mehr als 24 % von seinem Allzeithoch von 109.115 USD entfernt. Bis zu seinem Kursziel von 250.000 USD ist es somit noch ein weiter Weg, was allerdings der Cardano-Gründer Charles Hoskinson sogar noch in diesem Jahr für möglich hält.

Bitcoin hat zuletzt aufgrund des internationalen Handelskonflikts Verluste erlitten, konnte am Donnerstag jedoch Unterstützung finden, da Donald Trump eine Pause für 90 Tage und Reduktion der Zölle auf 10 % für alle Länder außer China angekündigt hat.

Möglicherweise haben sich die USA nun in eine Situation gebracht, aus welcher sie die Notenbank mit Liquidität retten muss. Zudem ist es ein Anzeichen für einen Kurswechsel mit einer moderateren Haltung gegenüber anderen Ländern und niedrigerer Zölle als ursprünglich gedacht. Durch die lockerere Geldpolitik sind dann auch die Kursziele der Analysten möglich.

Von dieser Rally könnte der neue BTC Bull Token sogar noch stärker profitieren. Denn er wurde dafür entwickelt, um den Bitcoin-Enthusiasten eine neuartige Investmentmöglichkeit mit regelmäßigen Belohnungen in Bitcoin bereitzustellen.

Dabei handelt es sich um das erste Projekt, welches seine Inhaber bei neuen BTC-Preisrekorden mit AirDrops belohnt. Somit ist es ein passives Bitcoin-Einkommen ohne Mining und komplexe DeFi-Setups, da lediglich die Coins gehalten werden müssen.

Zurzeit können die $BTCBULL über den Vorverkauf für 0,002455 USD gekauft werden. Dieser ist allerdings nur noch für weniger als 20 Stunden verfügbar, da dann die nächste Phase mit einer Preiserhöhung erfolgt.

Ist die Zollpause ein strategisch kluger Zug?

Nachdem die Märkte für eine Woche unter Druck geraten sind, konnte die 90-tägige Zollpause mit den niedrigeren Inflationsdaten endlich für Erleichterung sorgen. So konnte der S&P500 um 2,1 % steigen und hat bei 5.087,03 Punkten geschlossen. Der Nasdaq gewann 2,8 % und erreichte 15.692,44 Punkte.

Ebenso haben die Kryptowährungen ihre Marktkapitalisierung um 2,6 % auf 2,56 Bil. USD gesteigert. Zudem hat es Bitcoin zeitweise wieder über die Marke von 80.000 USD und bis auf mehr als 82.000 USD getrieben, nachdem zuvor ein Rückgang auf 74.000 USD erlitten wurde.

Die Pause der Zölle wurde damit begründet, dass die Menschen "aufgeregt" seien. Andererseits deutet sie auf einen großen Rückzieher hin, da die Sorgen über die Folgen seiner Politik noch weitere Verluste an den Märkten mit sich bringen können.

Zudem hat sich der Aktienmarkt unter ihm bisher so schlecht wie bei keinem anderen US-Präsidenten entwickelt, was ihn vermutlich zur Besinnung hat kommen lassen. Insbesondere, da sich Trump für die Wirtschaft einsetzen wollte, ist das vermutlich ein Bild, welches er nicht von sich abgeben will.

Trotz der Pause bleibt der Konflikt weiterhin bestehen. Vorerst wurden nur die Zölle für alle Länder außer China pausiert hat, für welches diese auf 125 % erhöht wurden, da es mit Vergeltungsmaßnahmen und "mangelndem Respekt" gegenüber den globalen Märkten reagiert hätte.

Dadurch könnte die amerikanische Notenbank nun unter Druck geraten und zum Handeln bewegt werden. Daher steigt wiederum die Chance für Liquiditätsmaßnahmen wie Zinssenkungen und Quantitative Easing (QE). Genau darauf haben die Krypto-Bullen jetzt gewartet, da es einer der Schlüsselfaktoren für Hoskinsons Prognose von 250.000 USD ist.

Braucht Bitcoin mehr als QE für einen Preis von 250.000 USD?

Vermutlich ist jedoch noch mehr als nur QE für einen Bitcoin-Preis von 250.000 USD im Jahr 2025 notwendig. Laut der Einschätzung von Charles Hoskinson würde dies einen perfekten Sturm erfordern.

Dazu zählt er etwa die Einführung von Stablecoins durch große Technologieunternehmen, klare US-Krypto-Regulierungen und eine globale Verschiebung der Finanzstrategie angesichts von zunehmenden geopolitischen Spannungen.

Außerdem ist es eine Rückkehr der Notenbank zu einer lockereren Geldpolitik, welche all dies zu einem perfekten Setup für einen bedeutenden Bullenmarkt der Kryptoindustrie macht.

JUST IN: Cardano Founder Charles Hoskinson says Bitcoin will reach $250,000 by "this year or next." pic.twitter.com/4shbox43Uo - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) April 10, 2025

Ähnlich äußerte sich kürzlich der Krypto-Experte Arthur Hayes, welcher von einer Rückkehr zu QE ausgeht. Dieses betrachtet er zudem als einen wichtigen Katalysator für den nächsten großen Bullenlauf für Bitcoin.

Somit könnte es sich um eine hervorragende Chance für BTC-Investoren handeln, um ihre Vermögen zu vervielfältigen. Eine besonders attraktive Option dafür stellt der BTC Bull Token dar, weil er neben seinen passiven Einkommen noch mehr Belohnungen für die Inhaber bereithält.

BTC Bull Token kann 1000x erzielen, wenn Bitcoin 250.000 USD erreicht

Der BTC Bull Token wurde so entwickelt, dass er immer mit echten Bitcoins belohnt, wenn neuen BTC-Preisrekorde erreicht werden. Das erste Mal wird dies bei 150.000 USD und danach alle 50.000 USD erfolgen (200.000 USD, 250.000 USD und so weiter).

Dafür müssen Interessierte lediglich den $BTCBULL halten, um für den Bitcoin-AirDrop berechtigt zu sein. Die Höhe der Belohnungen hängt dabei von der Menge der gehaltenen Coins von BTC Bull Token ab.

Jedoch handelt es sich nur um eine von vielen Einkommensquellen des Projektes. Darüber hinaus können die Coins beim Staking eingesetzt werden, dass Zinsen von jährlich 91 % zahlt. Somit erhalten sie also ein weiters passives Einkommen.

Sobald Bitcoin einen Preis in Höhe von 250.000 USD erreicht, bekommen die Tokeninhaber eine besonders hohe Belohnung als AirDrop, welche sich aus Bitcoin und dem BTC Bull Token zusammensetzt.

Für Kursgewinne kann hingegen der implementierte Verknappungsmechanismus sorgen. Denn BTC Bull Token beinhaltet auch regelmäßige Burnings in denselben Intervallen von 50.000 USD, aber beginnend bei einem Bitcoin-Preis von 125.000 USD. Somit wird das Angebot verringert, was den Wert für die Anleger steigert und den Aufwärtstrend verstärkt.

Mit einem solchen Tokendesign mit verschiedenen Einkommensströmen und Nutzen könnte er in diesem Jahr aufgrund seiner niedrigeren Bewertung sogar höhere Renditen als Bitcoin selbst erwirtschaften.

Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass Krypto-Influencer wie Crypto Scholar dem $BTCBULL-Coin ein 1000-faches Steigerungspotenzial prognostiziert haben, den er auch als eine der kühnsten Wetten für Bitcoins Rally bezeichnete.

Nächster Meilenstein für BTC Bull Token ist 5 Mio. USD

Das ICO von BTC Bull Token schreitet zunehmend voran, während sich die Anleger langfristig für den Bullenmarkt positionieren. Somit konnte das Projekt mit seinem Fundraising schon annähernd 5 Mio. USD einnehmen.

Für die Teilnahme am Vorverkauf öffnen Sie die Website von BTC Bull Token und verbinden mit dieser eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet (Android und iOS), welche für Presales und den $BTCBULL aufgrund des komfortablen Erhalts der BTC-AirDrops empfohlen wird. Danach stehen Ihnen die Zahlungsmethoden ETH, USDT und mit Bankkarte auch Fiatwährungen zur Verfügung.

Außerdem sollten Sie sicherheitshalber dem BTC Bull Token auf X und Telegram folgen, da dort schnell die neuesten Nachrichten über Listungen, Aktionen und mehr veröffentlicht werden, die den Kurs beeinflussen können.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.