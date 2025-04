DJ XETRA-SCHLUSS/DAX schließt nach Berg- und Talfahrt im Minus

DOW-JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel am Freitag schwächer beendet. Nach einem erneut an Schwankungen reichen Tag schloss der DAX 0,9 Prozent tiefer bei 20.374 Punkten. Dabei hat der Index eine extreme Woche hinter sich. Am Montag eröffnete der DAX 10 Prozent tiefer und notierte auf seinem Jahrestief bei 18.490 Zählern. Die Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu dem von ihm angezettelten Zollkrieg schickten die Aktienmärkte nach unten, seine Kehrtwende gegenüber den meisten Handelspartnern der USA sorgte dann im Wochenverlauf für eine Erholung. Es gibt einen Aufschub für die sogenannten reziproken Zölle, der an der Börse wie ein Ende des Zollkrieges gefeiert wurde. Nur gegenüber China gab es bisher kein Entgegenkommen - hier eskalieren die Zollhürden, die sich die Länder gegenseitig auferlegen. Wo dies alles enden wird, ist ungewiss.

Gewiss ist dagegen, dass der Dollar und die US-Anleihen zu den aktuellen Verlierern der Politik von Trump zu zählen sind. Die Kreditausfallversicherungen gegenüber den US-Staatsanleihen sind diese Woche deutlich nach oben geschnellt, wie auch die Marktzinsen der langlaufenden Bonds. Dies ist ein Misstrauensbeweis gegenüber dem Schuldner USA, der ihn teuer zu stehen kommt. Auch die Schwäche im Greenback ist ein Beweis, dass die internationalen Investoren im Dollar nicht mehr die unangefochtene Reservewährung sehen. Es wird umgeschichtet in den Yen, den Franken wie auch in den Euro. Der Euro stieg im Tagesverlauf wiederum über 1,14 Dollar, das Zweijahreshoch der Währung bedeutet Gegenwind für die exportstarken deutschen Unternehmen.

Unternehmensnachrichten spielen derweil eher die zweite Geige am Aktienmarkt. Zu den Gewinnern zählten heute die Immobilienwerte, die querbeet gesucht waren. Nach dem Plus am Vortag kamen die DAX-Schwergewichte Siemens (-3,3%) und SAP (-2,3%) nun wieder unter die Räder.

Unter den Einzelwerten schossen Schott Pharma um gut 11 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat starke vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2025 vorgelegt. Diese liegen laut Angaben des Unternehmens weit über der Marktschätzung. Auch die Gewinnmarge sei klar besser als erwartet ausgefallen.

Die Geschäftszahlen des Wettbewerbers Gerresheimer fielen dagegen durchwachsen aus. Die Umsätze im ersten Quartal lagen laut Jefferies mit 520 Millionen Euro leicht unter der Konsensprognose von 527 Millionen. Besser habe sich die Marge entwickelt. Die Gerresheimer-Aktie schloss 1,5 Prozent tiefer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 20.374,10 -0,9% +3,3% DAX-Future 20.645,00 -1,1% +6,8% XDAX 20.469,22 -1,1% +3,5% MDAX 25.774,26 +0,3% +0,4% TecDAX 3.297,43 -0,4% -3,1% SDAX 14.440,94 +1,0% +4,3% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,67 +37 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro DAX 8 30 2 2.191,8 MDAX 26 23 1 743,0 TecDAX 18 12 0 1.475,9 SDAX 47 18 5 159,3 ===

April 11, 2025 11:52 ET (15:52 GMT)

