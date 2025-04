News von Trading-Treff.de Die Aktie der Deutschen Bank ist heute leicht "freundlich" in ihren Notierungen. Aktuell liegt der Kurs im Bereich um 19,40 Euro. Das ist deutlich weniger als die bisherigen Jahreshöchstkurse. Immerhin wurden am 25. März 23,36 Euro erreicht. Seit dem Beginn des "Zollwahnsinns" des US-Präsidenten Trump hat das Papier also um deutliche -17% korrigiert. Und dieser Kursrückgang ist keinesfalls übertrieben, denn die Weltwirtschaft ...

