Google will den Filmklassiker "Der Zauberer von Oz" auf eine besondere Leinwand bringen - und überarbeitet das Originalmaterial mithilfe von KI. Doch was die Beteiligten in Begeisterung versetzt, betrachten Filmfans mit Sorge. Bereits 1939 kam Der Zauberer von Oz in die Kinos und begeisterte die Zuschauer:innen nicht zuletzt, weil es sich dabei um einen der damals noch seltenen Farbfilme handelt. Nun will Google mit dem Filmklassiker erneut das Publikum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...