Der chinesische E-Auto-Hersteller verzeichnet nach dramatischem Wertverlust einen Kursgewinn von über 4,5%. Experten bewerten die Aktie trotz Volatilität weiterhin positiv.

Die NIO-Aktie zeigt am Freitag, den 11. April 2025, erste Anzeichen einer möglichen Trendwende. Mit einem Kursplus von 4,57 Prozent auf 3,11 Euro konnte sich der chinesische Elektrofahrzeughersteller vom erst vor drei Tagen erreichten 52-Wochen-Tief bei 2,91 Euro etwas erholen. Bereits am Vortag hatte die Aktie im New Yorker Handel mit einem Plus von 1,7 Prozent positive Signale gesendet. Die jüngste Kurserholung erfolgt nach einer dramatischen Talfahrt, die den Wert allein im letzten Monat um mehr als 34 Prozent einbrechen ließ und seit Jahresbeginn bereits zu Verlusten von über 30 Prozent führte.

Analysten bleiben trotz hoher Volatilität optimistisch

Trotz der anhaltenden Schwäche halten 51,9 Prozent der insgesamt 27 Analysten an ihrer positiven Einschätzung für die NIO-Aktie fest. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 40,68 CNY etwa 70 Prozent über dem aktuellen Niveau, wobei die Preisspannen zwischen den einzelnen Expertenmeinungen allerdings deutlich auseinanderklaffen. Das höchste Kursziel beträgt 90,56 CNY, während das niedrigste bei 26,82 CNY liegt. Der übergeordnete Konsens bleibt dennoch "OUTPERFORM", wenngleich die Analysten in den vergangenen Monaten ihre Erwartungen mehrfach nach unten korrigieren mussten. Die überwiegend niedrige fundamentale Bewertung mit einem Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz von nur 0,21 könnte für langfristig orientierte Anleger trotz der aktuellen Marktskepsis ein interessanter Aspekt sein.

