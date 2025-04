Der Krypto-Finanzdienstleister erfährt beeindruckendes Comeback mit fast 9% Wertzuwachs. Analysten prognostizieren erhebliches Wachstumspotential von 140%.

Die Aktie des Krypto-Finanzdienstleisters Galaxy Digital verzeichnet eine beachtliche Erholung. Der Kurs des in den Bereichen digitale Vermögenswerte und Blockchain-Technologie tätigen Unternehmens stieg am 11. April um satte 8,92 Prozent auf 10,03 Euro. Diese Entwicklung markiert eine deutliche Trendwende, nachdem das Papier in den vergangenen Wochen erheblich unter Druck stand. Die positive Kursentwicklung setzt sich bereits seit einigen Tagen fort - innerhalb der letzten Woche konnte Galaxy Digital Gewinne von 15,36 Prozent verbuchen, trotz eines monatlichen Rückgangs von 10,37 Prozent.

Analysts setzen auf erhebliches Wachstumspotenzial

Besonders bemerkenswert ist die einhellig positive Einschätzung der Analysten. Alle acht beobachtenden Experten bewerten die Aktie mit "Kaufen" oder "Outperform". Das durchschnittliche Kursziel von umgerechnet etwa 24,84 US-Dollar liegt deutlich über dem aktuellen Kursniveau und deutet auf ein Aufwärtspotenzial von über 140 Prozent hin. Fundamentaldaten unterstützen diesen Optimismus: Für das Unternehmen wird bis 2027 ein Wachstum von 70 Prozent prognostiziert. Allerdings wurden jüngst die Umsatzerwartungen nach unten korrigiert, was auf eine mögliche Verlangsamung des Geschäftsbetriebs hindeutet. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,09 Milliarden Euro bleibt Galaxy Digital dennoch ein bedeutender Akteur im Krypto-Finanzsektor, wenngleich die Aktie mit -42,97 Prozent seit Jahresbeginn noch deutlich im Minus notiert.

