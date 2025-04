Die Bergbauaktie verzeichnet beeindruckende Zuwächse mit einem Plus von 82% im Jahresvergleich, unterstützt durch optimistische Analystenprognosen und aktuelle Kurssteigerungen.

Die Goldminenaktie Agnico Eagle Mines erreichte am Freitag mit 104,50 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch und knüpfte damit an die beeindruckende Kursrally der letzten Monate an. Mit einem Tagesplus von 4,67 Prozent gegenüber dem Vortagesschlusskurs von 99,84 Euro setzt das Unternehmen seinen starken Aufwärtstrend fort. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Wochenvergleich, wo die Aktie um fast 15 Prozent zulegen konnte, während sie sich im Jahresvergleich sogar um 81,74 Prozent verteuert hat.

Hinter dieser Kursentwicklung stehen sowohl günstige Goldpreise als auch positive Analysteneinschätzungen. Erst am 11. April 2025 hob ein Analystenhaus sein Kursziel von 110 auf 115 US-Dollar an, während eine weitere Investmentbank schon eine Woche zuvor ihr "Outperform"-Rating bekräftigte und ebenfalls das Kursziel auf 115 US-Dollar anhob. Von insgesamt 18 Analysten, die das Unternehmen beobachten, empfehlen derzeit 83,3 Prozent einen Kauf, während nur ein Analyst zum Verkauf rät.

Starke Fundamentaldaten trotz Herausforderungen

Trotz der positiven Kursentwicklung zeigt Agnico Eagle ein gemischtes fundamentales Bild. Zu den Stärken zählen die hohen EBITDA-Margen und die ausgezeichnete finanzielle Situation, die dem Unternehmen beträchtliche Investitionskapazitäten verleiht. Die Mehrheit der Analysten hat ihre Umsatzerwartungen für das abgelaufene Jahr regelmäßig nach oben korrigiert, was das Vertrauen in die Geschäftsentwicklung widerspiegelt.

Allerdings werden auch Schwächen deutlich: Mit einem erwarteten KGV von 20,93 für das laufende Jahr wird die Aktie zu einer relativ hohen Bewertung gehandelt. Zudem zahlt das Unternehmen nur moderate Dividenden - zuletzt wurden am 28. Februar 2025 0,40 USD pro Aktie ausgeschüttet. Die Wachstumsaussichten werden als vergleichsweise begrenzt eingestuft, was bei der aktuellen Bewertung ein Risikofaktor sein könnte. Dennoch spricht die technische Stärke der Aktie, die deutlich über ihren gleitenden Durchschnitten notiert, für ein anhaltendes Kaufinteresse der Investoren.

