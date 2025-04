Vor Arbitrum-Anstieg war es nur eine Wette und Solaxy könnte Solanas Wende sein

Die Ethereum-Skalierungslösung Arbitrum war vielen außerhalb der Entwicklergemeinde zu Beginn nicht bekannt und so war unklar, was aus dieser werden könnte. Heute handelt es sich hingegen um einen zentralen Bestandteil des Ethereum-Ökosystems, welcher auf eine Bewertung in Milliardenhöhe kommt.

Nun könnte es einen ähnlichen Arbitrum-Moment für die Solana-Blockchain geben, welcher Solaxy ($SOLX) heißt. Diese Layer-2 hat mit ihrem Fundraising inzwischen schon mehr als 29,6 Mio. USD eingenommen.

Die anhaltenden Belastungen der SOL-Chain wurden von den Entwicklern der monolithischen Blockchain lange Zeit in den Hintergrund gerückt. Neuesten Daten deuten jedoch auf eine andere Lage hin.

Bei Solaxy handelt es sich um die erste Layer-2 für Solana, welche für das Ökosystem entwickelt wurde, um dessen Netzwerklast zu reduzieren, damit diese ihr vollständiges Potenzial für Nutzer, Entwickler und Investoren entfalten kann.

Daher strömt das "smart money" in das Projekt, welches die $SOLX-Coins über den Vorverkauf jetzt für 0,00169 USD anbietet. Das Zeitfenster für den niedrigeren Einstiegspreis wird sich jedoch schon bald schließen.

Mit einem früheren Einstieg in den Presale von Solaxy können höhere Preisanstiege und Staking-Zinsen erhalten werden. Aktuell lässt sich mit einer Rendite von 136 % über einen Zeitraum von 12 Monate der Bestand mehr als verdoppeln, wenn Anleger heute kaufen und staken.

Layer-2s wurden vor Arbitrum nicht beachtet und nun kommt Solanas L2-Moment

Arbitrum wurde im Jahr 2021 als erste echte Layer-2 für Ethereum gestartet. Mit dessen Hilfe sollte die Belastung verringert und die Gebühren gesenkt werden. Dafür nutzt es Optimistic Rollups, welche die Transaktionen außerhalb der Chain verarbeiten und dann auf Ethereum absichern. Somit werden diese schneller und günstiger.

Zu Beginn haben nur Entwickler und Insider dieser innovativen Lösung ihre Aufmerksamkeit geschenkt. Denn damals haben sich die meisten aus der Kryptoindustrie noch mit DeFi beschäftigt.

Der Anstieg der Ethereum-Gebühren in den Spitzenzeiten zwischen den Jahren 2020 und 2021, mit durchschnittlichen Preisen von oft mehr als 100 Gwei und über 500 Gwei (umgerechnet 50 bis 100 USD pro komplexen DeFi-Trade oder NFT-Mint), verdeutlichte jedoch die Notwendigkeit einer Reduktion der Kosten und eine Lösung der Skalierungsprobleme.

https://coinmetrics.substack.com/p/coin-metrics-state-of-the-network-2b0

Zu dieser Zeit ist das "smart money" in Arbitrum eingestiegen, wobei sich diese Entwicklung durch die Ankündigung des $ARB-AirDrops sogar noch einmal beschleunigt hat. Somit wurde die Layer-2 ins Rampenlicht gerückt und hat als am häufigsten genutzte Layer-2 auf ihrem Höhepunkt einen TVL von mehr als 10 Mrd. USD erreicht.

Eine ähnliche Situation ergibt sich nun für Solana, welches auch als Ethereum-Killer bezeichnet wird. Ebenso wie damals einige Anleger von der neuen Lösung überrascht wurden und die Notwendigkeit dieser bezweifelten, tut dies auch der Solana-Mitbegründer Anatoly Yakovenko.

Jedoch deuten schon jetzt die Überlastungsprobleme und Transaktionsausfälle der Blockchain auf etwas anderes hin. Genau diese Probleme sollen mithilfe der neuen Layer-2 von Solaxy in den Griff bekommen werden. Dabei leitet sie wie Arbitrum die Layer-2-Ära für Solana ein.

Wie Arbitrum Ethereum skaliert hat, soll dies jetzt Solaxy für Solana tun

Solaxy positioniert sich als das für Solana, was Arbitrum für Ethereum war: die erste echte Layer-2 für die Lösung der Skalierungsprobleme, welche nur widerwillig von der Kern-Entwicklergemeinschaft anerkannt wurde.

So wie damals die überlastete Ethereum-Blockchain von den steigenden Gebühren und der niedrigen Geschwindigkeit durch die Auslagerung auf eine Sidechain befreit werden konnte, soll Solaxy nun die wiederkehrenden Überlastungen und die Instabilität des SOL-Ökosystems eliminieren.

Während Arbitrum jedoch die Optimistic Rollups verwendet, wurde Solaxy für die monolithische Architektur von Solana maßgeschneidert. Dabei arbeitet es als nahtlose und begleitende Kette, welche die Überlastungen des Netzwerkes verarbeitet und diese Daten dann im Mainnet absichert.

Tomorrow's Tech. Today.



? Lightning-fast swaps

? Minimized gas fees

? Enhanced scalability without compromising security$SOLX is built to handle high volumes effortlessly. https://t.co/mdaTX9aVVx pic.twitter.com/MdXfSYy0eF - SOLAXY (@SOLAXYTOKEN) April 4, 2025

Solaxy ist schnell und reibungslos, wobei es nicht die Leistung oder niedrigen Gebühren von Solana gefährden soll. Mit einem ähnlichen Konzept wurde Arbitrum zu einem wichtigen Pfeiler des Ethereum-Ökosystems. Jetzt könnte hingegen Solaxy als Pionier den Wachstumsmarkt der Solana-Layer-2s antreiben.

Während die Ethereum-Layer-2s für ihre Etablierung Jahre benötigt haben, geschieht dies für Solaxy möglicherweise deutlich schneller. Schließlich sind inzwischen schon wesentlich mehr Anleger mit den Belastungsproblemen und dem Konzept der Skalierungslösungen vertraut.

Bereits jetzt hat sich Solana aufgrund der niedrigen Gebühren und der hohen Geschwindigkeit durchgesetzt. Mit Solaxy soll diese Leistung sogar noch einmal gesteigert werden, damit die Blockchain noch zuverlässiger für die wichtigen Anwendungsfälle wie DeFi und Trading wird. Aber auch für andere Bereiche wie GameFi und Memecoins bringt dies Vorteile.

Das Beispiel Arbitrum hat sich bewährt und im Gegensatz zu diesem kann Solaxy die anfänglichen Probleme überwinden, da Timing, Bedarf und Investoreninteresse bereits auf dessen Seite sind.

Wird Solaxy das nächste Arbitrum mit einer Bewertung von 2 Mrd. USD?

Sollte Solaxy dieselbe Marktkapitalisierung von 2 Mrd. USD erreichen, welche Arbitrum auf seinem Höhepunkt hatte, würden die $SOLX-Coins einen Preis von rund 0,01449 USD erreichen. Basierend auf der Gesamtversorgung von 138 Mrd. Token, würde dies einem 8,5-fachem Gewinn entsprechend, sofern die Anleger zu dem aktuellen Preis von 0,00169 USD einsteigen.

Dabei wird aber nur die Marktkapitalisierung berücksichtigt und nicht das künftige Wachstum sowie der Einfluss von Solaxy auf Solana, wobei dieMission des Projektes darin besteht, die SOL-Chain noch zuverlässiger zu machen und eine konsistente Leistung zu gewährleisten.

Damit könnte Solana noch weitere Marktanteile von Ethereum abnehmen. Somit handelt es sich bei Solaxy um das Upgrade, mit welchem SOL endlich ETH entthronen kann. Angesichts der zunehmenden Adoption von Solana kann Solaxy dabei endlich die Engpässe des Ökosystems lösen.

Für Solana wurden für das aktuelle Jahr das Kursziel von 450 USD genannt, wobei dies noch konservativ ist. Andere wie VanEck gehen hingegen sogar von 520 USD aus. Deswegen sind einige Analysten und Influencer auch der Meinung sein, dass $SOLX um 8,5x steigen könnte. Myles G Investments geht hingegen sogar von 100x aus.

Letzte Chance für Solaxy-Vorverkauf nach 30 Mio. USD bald vorbei

Besonders hohe Renditen lassen sich auf dem Krypto-Markt mit einem frühzeitigen Einstieg erzielen. So wie man auch bei Arbitrum zu Anfang durch die aktive Teilnahme besonders früh an Coins gelangen konnte, wird nun etwas Ähnliches mit dem Presale von Solaxy geboten.

Dafür öffnet man die Solaxy-Website und kann dann eine Wallet mit dieser verbinden. Idealerweise wird dafür die auf Presales ausgelegte Best Wallet genutzt, welche ihren Anwendern einige einzigartige Vorteile bietet, wie das unmittelbare Staking.

Verpassen Sie keine wichtigen Ankündigungen von Solaxy, indem Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen.

Jetzt mehr über Solaxy erfahren!

