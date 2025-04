Der Recyclingdienstleister verzeichnet erhebliche Kursverluste von über 13% im letzten Monat, obwohl Fundamentaldaten auf günstige Bewertung hindeuten.

Die Befesa S Aktie setzte am 11. April 2025 ihren Abwärtstrend fort und verzeichnete einen Rückgang von 4,00 Prozent auf 22,31 Euro. Damit hat das Papier des Recyclingspezialisten innerhalb des letzten Monats mehr als 13 Prozent an Wert eingebüßt und liegt nun rund 74 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch. Besonders bemerkenswert ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund, dass die Aktie weiterhin von Analysten mehrheitlich positiv eingeschätzt wird. Erst am 7. April bestätigte Jefferies seine Kaufempfehlung für den Umweltdienstleister, der sich auf das Recycling von Reststoffen aus der Stahl- und Aluminiumindustrie spezialisiert hat. Von den insgesamt zehn Analysten, die die Aktie bewerten, empfehlen 70 Prozent den Kauf, während die übrigen 30 Prozent zum Halten raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 33,10 Euro rund 42 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Fundamentaldaten deuten auf Unterbewertung hin

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Befesa S ?

Trotz der anhaltenden Kursschwäche sprechen fundamentale Kennzahlen für eine potenzielle Unterbewertung des Papiers. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,72 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 von 10,71 erscheint die Aktie aus Bewertungssicht attraktiv. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 7,61 liegt deutlich unter dem Durchschnitt des breiten Marktes. Anleger sollten jedoch die hohe Verschuldung des Unternehmens im Auge behalten, die den finanziellen Spielraum für Neuinvestitionen einschränkt. Ende dieses Monats, am 30. April 2025, wird Befesa seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 präsentieren - ein Termin, der angesichts der aktuellen Marktskepsis gegenüber dem Unternehmen besondere Aufmerksamkeit verdient.

Anzeige

Befesa S-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Befesa S-Analyse vom 11. April liefert die Antwort:

Die neusten Befesa S-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Befesa S-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Befesa S: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...