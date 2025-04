DJ NACHBÖRSE/XDAX +1,7% auf 20.711 Punkte - Kurse folgen Wall Street

DOW JONES--Deutlich aufwärts ist es am Freitag im nachbörslichen Handel mit den Kursen gegangen, nachdem sich die US-Börsen kräftig erholten. Der eskalierende Handelsstreit der USA mit China trat etwas in den Hintergrund, da Handelsgespräche mit verschiedenen anderen Ländern nach Aussage des Weißen Hauses gut vorankommen. Zur Beruhigung der Gemüter trug auch bei, dass die Renditen am US-Anleihemarkt von ihren Hochs zurückkamen. Die Nachrichtenlage war am Freitagabend ansonsten dünn.

Unter den Nebenwerten verbilligten sich Cherry am Abend um rund 10 Prozent. Das Unternehmen hat für 2024 Wertberichtigungen vorgenommen, wodurch die bereinigte EBITDA-Marge nunmehr minus 6,3 (bisher: minus 2,0) Prozent beträgt, wie der Hersteller von Computerzubehör mittelte.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 20.711 20.374 +1,7% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2025 16:35 ET (20:35 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.