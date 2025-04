Der Immobilienbestandsentwickler konnte nach massiven Kursverlusten ein deutliches Tagesplus von knapp 10% erreichen, während die fundamentale Bewertung weiterhin kritisch bleibt.

Nach einem dramatischen Kursverfall in den vergangenen Monaten konnte die Noratis Aktie gestern ein beachtliches Tagesplus von 9,93% verzeichnen und schloss bei 0,83 Euro. Diese Erholung erfolgt nur einen Tag nach dem Erreichen des 52-Wochen-Tiefs von 0,76 Euro am 10. April 2025. Der Immobilienbestandsentwickler, der sich auf Siedlungsbauten und Quartiere in deutschen Ballungsrandlagen spezialisiert hat, kämpft seit Monaten mit massiven Kursverlusten - seit Jahresanfang summiert sich das Minus auf besorgniserregende 47,47%, während die Aktie über zwölf Monate betrachtet sogar 84,04% an Wert eingebüßt hat.

Analysten mit äußerst pessimistischer Einschätzung

Die fundamentalen Daten des Immobilienunternehmens zeichnen ein problematisches Bild. Trotz starker Unterbewertung gemessen am aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von nur 0,19 wird die Aktie von den Analysten nicht als Kaufgelegenheit eingestuft. Im Gegenteil: Der einzige beobachtende Analyst empfiehlt die Aktie mit "VERKAUFEN" - ein vernichtendes Urteil, das die anhaltenden Probleme bei der Rentabilität widerspiegelt. Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis von -1,03 auf anhaltende Verluste hindeutet. Die Aktie notiert derzeit 85,31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 5,65 Euro, das erst vor knapp einem Monat am 13. Mai 2024 erreicht wurde - ein dramatischer Absturz in kürzester Zeit.

