Ethereum: Angebotsknappheit deutet auf bullische Entwicklung hin

Ethereum zeigt trotz eines Kursrückgangs von 13 % in der letzten Woche langfristig bullische Signale, da immer weniger ETH auf Börsen verfügbar sind. Die Metrik "Percent Balance on Exchanges" hat ein neues Allzeittief erreicht, was auf starke Akkumulation und sinkenden Verkaufsdruck hindeutet. Parallel dazu sorgt das neue Layer-2-Projekt Solaxy für Aufsehen im Solana-Ökosystem.

Sinkende ETH-Bestände auf Börsen

Die Metrik "Percent Balance on Exchanges" zeigt, dass aktuell ein historischer Tiefstand beim Anteil der auf zentralen Börsen gehaltenen ETH erreicht wurde. Dies signalisiert, dass mehr Ethereum in private Wallets, DeFi-Protokolle oder langfristiges Staking fließt, was das Angebot für kurzfristige Verkäufe reduziert.

Anleger ziehen ihre Bestände von Börsen ab, was den Verkaufsdruck verringert und ein engeres Angebots-Nachfrage-Verhältnis schafft. Analysten sehen darin ein bullisches Zeichen, da ein möglicher Nachfrageanstieg auf ein begrenztes Angebot treffen könnte, was die Kurse in die Höhe treiben würde.

Strukturelle Angebotsknappheit bei Ethereum

Seit dem London Hard Fork 2021 und dem Merge 2022 hat Ethereum Mechanismen wie das Verbrennen von Gebühren und reduzierte Staker-Belohnungen eingeführt, die das Umlaufangebot begrenzen. Obwohl Ethereum mit dem Dencun-Upgrade und EIP-4844 nicht mehr deflationär ist und eine moderate Inflation von 0,8 % jährlich aufweist, bleibt die Emission im Vergleich zur Konkurrenz niedrig.

Ein Analyst betont, dass selbst mit einer positiven Netto-Emission Ethereum die niedrigste Inflationsrate unter den großen Blockchain-Netzwerken hat. Diese strukturelle Knappheit könnte bei steigender Nachfrage zu einem schnellen Preisanstieg führen, selbst ohne permanente Deflation.

Solaxy Presale: Hohe Nachfrage nach SOLX

Solaxy, eine neue Layer-2-Lösung für Solana, hat im Presale bereits fast 30 Millionen US-Dollar eingesammelt und sorgt für Aufsehen. Das Projekt nutzt Rollup-Verfahren, um Transaktionen außerhalb des Hauptnetzwerks abzuwickeln und die Skalierbarkeit von Solana zu verbessern, während es das Netzwerk entlastet.

Neben der Skalierung plant Solaxy ein Launchpad für neue Projekte und Cross-Chain-Bridges zu Ethereum, BNB Chain und Base, was dem SOLX-Token breite Anwendungsmöglichkeiten bietet. Der Token ist über die Solaxy-Website erhältlich, mit Zahlungsoptionen wie ETH, SOL, BNB und USDT, und bietet derzeit etwa 140 % APY beim Staking.

