Der Kosmetikhändler verzeichnet nach wochenlanger Talfahrt einen kleinen Kursgewinn, bleibt jedoch nahe am Jahrestief. Experten sehen dennoch erhebliches Potenzial.

Die Douglas-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Aufschwung und notierte bei 9,77 Euro, was einer positiven Kursentwicklung entspricht. Dieser Anstieg erfolgt nach einer kräftigen Talfahrt in den vergangenen Wochen - allein im letzten Monat büßte der Kurs über 36 Prozent ein. Besonders bemerkenswert: Das aktuelle Kursniveau liegt nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 9,47 Euro, das erst am 8. April 2025 markiert wurde. Die einstige Einzelhandelsperle, die noch im Februar dieses Jahres bei 16,78 Euro notierte, hat mittlerweile mehr als 43 Prozent an Wert eingebüßt, was die Marktkapitalisierung auf rund eine Milliarde Euro schrumpfen ließ.

Analysten bleiben trotz Kursverfall optimistisch

Trotz des massiven Kursrückgangs halten Branchenexperten überwiegend an einer positiven Einschätzung fest. Von sechs Analysten empfehlen vier einen Kauf der Aktie, während zwei zur Haltung raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18,08 Euro - ein Aufwärtspotential von knapp 88 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Allerdings variieren die Kursziele erheblich: Während das höchste Ziel bei 28 Euro liegt, veranschlagt das niedrigste lediglich 11,50 Euro. Diese Diskrepanz spiegelt die Unsicherheit über die zukünftige Geschäftsentwicklung wider. Zudem wurden sowohl die Umsatzprognosen als auch die Gewinnerwartungen in den vergangenen Monaten deutlich nach unten korrigiert, was die tatsächliche Lage des Kosmetikhändlers in einem kritischeren Licht erscheinen lässt.

