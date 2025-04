Der Biotechnologiewert verzeichnet eine Erholung von über 8 Prozent, bleibt jedoch im langfristigen Abwärtstrend. Experten sehen dennoch erhebliches Potenzial.

Die Iovance Biotherapeutics Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag (10. April 2025) einen deutlichen Kursanstieg von 8,17 Prozent und notierte bei 3,31 USD. Dieser Aufschwung kommt nur kurz nach dem 52-Wochen-Tief von 2,50 Euro, das am 9. April 2025 erreicht wurde. Trotz der aktuellen Erholung bleibt die langfristige Entwicklung des Biotechnologieunternehmens besorgniserregend - auf Jahressicht hat der Kurs massive 75,40 Prozent eingebüßt und liegt immer noch rund 80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

Die jüngste Kursbewegung könnte eine technische Gegenbewegung nach der starken Talfahrt darstellen. Der überverkaufte Zustand der Aktie wird durch den RSI-Wert von 80,4 unterstrichen, was typischerweise auf eine überfällige Korrektur hindeutet. Bemerkenswert ist auch die extrem hohe Volatilität von annualisierten 103,80 Prozent über die letzten 30 Tage - ein Indikator für die anhaltende Unsicherheit rund um den Biotechnologiewert.

Analysten bleiben trotz Kursverfall optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Iovance Biotherapeutics ?

Trotz der schwachen Kursentwicklung halten die Analysten überraschend an ihrer positiven Einschätzung fest. Von den 12 Experten, die Iovance beobachten, empfehlen 11 die Aktie zum Kauf oder zur Übergewichtung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 20,91 USD, was einem theoretischen Aufwärtspotenzial von über 500 Prozent entspricht. Allerdings gehen die einzelnen Kursziele weit auseinander - von 10 USD bis 32 USD - was die schwierige Bewertbarkeit des Unternehmens widerspiegelt.

Die fundamentalen Daten zeichnen ein gemischtes Bild: Einerseits prognostizieren die Analysten eine starke Umsatzentwicklung in den kommenden Jahren, andererseits wurden die Gewinnerwartungen in den letzten Monaten deutlich nach unten korrigiert. Mit einem negativen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -2,92 und einem Cash-Flow von -1,08 USD pro Aktie bleibt Iovance Biotherapeutics vorerst unrentabel. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell rund 946 Millionen Euro - ein deutlicher Rückgang gegenüber früheren Bewertungen.

Anzeige

Iovance Biotherapeutics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Iovance Biotherapeutics-Analyse vom 12. April liefert die Antwort:

Die neusten Iovance Biotherapeutics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Iovance Biotherapeutics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Iovance Biotherapeutics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...