Vancouver, 11. April 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) ("Fortuna" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen endgültigen Anteilskaufvertrag (der "Vertrag") über den Verkauf seiner Beteiligung an Roxgold Sanu SA ("Roxgold Sanu"), die die Yaramoko-Mine besitzt und betreibt, zusammen mit den drei anderen hundertprozentigen Tochtergesellschaften des Unternehmens in Burkina Faso, die über Explorationsgenehmigungen im Land verfügen (zusammen mit Roxgold Sanu die "erworbenen Unternehmen"), an Soleil Resources International Limited ("SRI") (die "Transaktion") abgeschlossen hat. SRI ist ein privates Unternehmen aus Mauritius, das drei Minen betreibt, über Explorationsgenehmigungen verfügt und ein Bohrunternehmen in Burkina Faso besitzt. Nach Abschluss der Transaktion wird Fortuna keine Betriebe mehr in Burkina Faso haben.

Jorge A. Ganoza, President und CEO, kommentierte: "Angesichts der begrenzten Restlaufzeit der Mineralreserven in Yaramoko (ca. ein Jahr), der Einstellung unserer Explorationsaktivitäten im Land und des zunehmend schwierigen Geschäftsklimas in Burkina Faso stellt die Transaktion einen umsichtigen Ausstieg dar, der den Wert optimiert, zukünftige Verbindlichkeiten aus Minenschließungen in Höhe von ca. 20 Millionen US-Dollar vermeidet und Fortuna zusätzliche Liquidität verschafft, während wir Möglichkeiten verfolgen, die besser auf unsere strategischen Ziele abgestimmt sind." Herr Ganoza fuhr fort: "Wir sind der Ansicht, dass Soleil als privates lokales Unternehmen gut positioniert ist, den Betrieb der Mine Yaramoko zum Nutzen der Mitarbeiter und der lokalen Stakeholder fortzusetzen."

Einzelheiten der Transaktion

Gemäß den Vertragsbedingungen wird SRI alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien der erworbenen Unternehmen erwerben. Fortuna erhält eine Barzahlung in Höhe von insgesamt ca. 130 Millionen US-Dollar wie folgt:

- 70 Millionen US-Dollar als Gegenleistung, zahlbar bei Abschluss der Transaktion;

- 57,5 Millionen US-Dollar in Bardividenden (die "Bardividende"), die von Roxgold Sanu an Fortuna gezahlt werden; und

- Fortuna hat außerdem das Recht, nach Erfüllung bestimmter Bedingungen Mehrwertsteuerforderungen in Höhe von bis zu ca. 53 Millionen US-Dollar zu erhalten.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Zahlung der Bardividende durch Roxgold Sanu an Fortuna, dem Erhalt der Zustimmung des Bergbauministers und den üblichen Abschlussbedingungen für Transaktionen dieser Art und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 erfolgen.

INFOR Financial Inc. fungierte als Finanzberater für Fortuna.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit vier laufenden Minen und Explorationsaktivitäten in Argentinien, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil all unserer Geschäftstätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig einen gemeinsamen Wert für unsere Stakeholder. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Im Namen des Board of Directors

Jorge A. Ganoza

President, CEO, und Director Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca | info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) darstellen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens oder einer seiner Tochtergesellschaften, den Verkauf der Aktien der erworbenen Unternehmen durchzuführen; den Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion; den erwarteten Erhalt von Barzahlungen bei Abschluss; die Zahlung einer Dividende durch Roxgold Sanu, zusätzlich zu Fortunas Recht auf Erhalt bestimmter zusätzlicher Zahlungen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Umsatzsteuerforderungen nach Erfüllung bestimmter Bedingungen nach Abschluss; und die Geschäftsstrategie, die Pläne und die Aussichten des Unternehmens. Oft, aber nicht immer, können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "geschätzt", "potenziell", "offen", "zukünftig", "angenommen", "prognostiziert", "verwendet", "detailliert", "war", "Gewinn", "geplant", "reflektierend", "wird", "enthält", "verbleibend", "sein" oder Aussagen, dass Ereignisse eintreten oder erreicht werden "könnten" oder "sollten", und ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Variationen, identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Ungewissheiten und Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Finanzmärkte, Veränderungen der Preise für Gold, Silber und andere Metalle, der Zeitpunkt und Erfolg der geplanten Explorationsprogramme des Unternehmens, technologische und betriebliche Gefahren bei den Bergbau- und Minenentwicklungsaktivitäten von Fortuna, Risiken bei der Mineralexploration, Schwankungen der Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Betriebsstoffe und Dienstleistungen, Währungsschwankungen, Ungewissheiten bei der Schätzung von Mineralreserven, Mineralressourcen und Metallgewinnung, die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Genehmigungen rechtzeitig zu erhalten; behördliche und andere Genehmigungen; politische Unruhen oder Instabilität in Ländern, in denen Fortuna tätig ist; Probleme in den Arbeitsbeziehungen; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im Jahresinformationsblatt des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erwartungen, dass das Unternehmen den Verkauf seiner Beteiligung an der Mine Yaramoko gemäß den Bedingungen und dem Zeitplan der entsprechenden Vereinbarungen und auf einer Grundlage, die mit den aktuellen Erwartungen des Unternehmens übereinstimmt, abschließen wird; dass alle zukünftigen Zahlungen im Zusammenhang mit der Barabfindung oder in Bezug auf zukünftige zusätzliche Zahlungen an das Unternehmen gezahlt werden; erwartete Trends bei den Mineralpreisen und Wechselkursen; dass die Aktivitäten des Unternehmens mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens übereinstimmen; dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Liegenschaften betreffen; dass alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden; dass es keine wesentlichen Betriebsstörungen geben wird und dass es keine anderen Annahmen geben wird, die hier dargelegt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments abgegeben und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79211Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79211&tr=1



