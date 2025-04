Der Datenbank-Spezialist aus Nürnberg verliert zum Wochenende 3,56 Prozent, während Experten ein Kurspotenzial von über 73 Prozent prognostizieren.

Die EXASOL Aktie zeigt sich zum Ende der Handelswoche mit einem deutlichen Rückgang. Am Freitag, dem 11. April 2025, schloss das Papier bei 2,71 Euro und verzeichnete damit einen Tagesverlust von 3,56 Prozent. Besonders bemerkenswert ist der starke Monatsverlust von 8,75 Prozent, der auf einen anhaltenden Abwärtstrend hindeutet. Mit einem aktuellen Kurs von 24,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,59 Euro, das erst im März dieses Jahres erreicht wurde, hat die Aktie in den letzten Wochen erheblich an Wert eingebüßt.

Trotz der jüngsten Rückschläge verzeichnet das Papier des Datenbank-Spezialisten seit Jahresbeginn immerhin noch ein Plus von 16,81 Prozent. Das Nürnberger Unternehmen liegt mit seinem Kurs zudem weiterhin 60,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 1,69 Euro aus dem Oktober des Vorjahres. Der Abstand zum 50-Tage-Durchschnitt von 3,13 Euro beträgt aktuell -13,54 Prozent, was die mittelfristige Schwäche unterstreicht.

Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial

Die negative Kursentwicklung steht im Kontrast zu den Einschätzungen der Analysten. Die derzeit zwei den Wert beobachtenden Experten kommen zu einem klaren "Kaufen"-Urteil und sehen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 4,75 Euro ein beeindruckendes Aufwärtspotenzial von über 73 Prozent. Das niedrigste Kursziel liegt bei 4,00 Euro, während das höchste sogar 5,50 Euro beträgt.

Fundamentaldaten zeigen ein gemischtes Bild: Einerseits bescheinigen Experten dem Unternehmen eine hervorragende finanzielle Position und ein starkes erwartetes Gewinnwachstum. Andererseits erscheint die Bewertung mit einem KGV von 37,71 für 2025 vergleichsweise hoch. Für das kommende Quartal steht bereits der nächste wichtige Termin an - am 5. Mai 2025 wird EXASOL das Update für das erste Quartal 2025 veröffentlichen, das Hinweise auf die weitere Geschäftsentwicklung geben könnte.

