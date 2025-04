Schweizer Solarstromproduzent zeigt relative Kursstabilität trotz Jahresverlust von 54%. Mit KUV von 0,96 unterbewertet, jedoch problematische Cash-Flow-Relation vor JHV.

Der Solarstromproduzent Edisun Power Europe verzeichnete am gestrigen Handelstag einen leichten Kursrückgang von 0,42 Prozent auf 47,60 Euro. In der vergangenen Woche zeigte sich die Aktie dennoch relativ stabil, was angesichts der turbulenten Entwicklung der letzten zwölf Monate, in denen der Kurs um über 54 Prozent einbrach, bemerkenswert erscheint. Mit der aktuellen Notierung liegt das Schweizer Unternehmen zwar fast 29 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich unter dem Jahreshöchststand. Besonders interessant ist die Bewertung: Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,96 erscheint die Aktie nach klassischen Bewertungsmaßstäben unterbewertet, was bei Anlegern für erhöhte Aufmerksamkeit sorgt.

Anstehende Hauptversammlung und Finanzlage im Fokus

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Edisun Power Europe ?

In etwa drei Wochen, am 2. Mai 2025, steht die Jahreshauptversammlung an, bei der die weitere Strategie des Solarstromproduzenten im Mittelpunkt stehen dürfte. Die Schweizer Unternehmensgruppe, die Solarstromanlagen in mehreren europäischen Ländern betreibt, muss sich mit herausfordernden Finanzkennzahlen auseinandersetzen. Während das KUV auf den ersten Blick attraktiv erscheint, zeigt das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis von 219,13 eine deutliche Überbewertung an. Der Cash-Flow pro Aktie liegt bei lediglich 0,22 Euro, was die Investorenperspektive trübt. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von aktuell 17,29 liegt über dem 2024er-Wert von 14,84, was auf eine gestiegene Bewertung bei gleichzeitig schwächerer operativer Leistung hindeutet.

