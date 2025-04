Es wird eng für den Westen...: Nickel im Fokus: Wenn Indonesien zur OPEC der Batteriewelt wird - ist diese Firma die westliche Antwort!

Anzeige / Werbung

Nickel trotzt dem Zoll-Schock: Europa wartet mit offenen Armen auf CO2-neutrales Metall! Natürlich belasten die Zölle auch Nickel kurzfristig - doch Europas Industrie lechzt nach CO2-freiem Nickel!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der globale Nickelmarkt steht an einem Wendepunkt, daran ändern auch die möglichen Zölle nichts. Während die Welt den Rohstoff für Batterien, Edelstahl und Hightech verschlingt, zieht sich ein roter Faden durch alle Entwicklungen.

Trotz kurzfristiger Rückschläge durch Exportzölle bleibt Nickel ein strategischer Hoffnungsträger der Energiewende. Besonders CO2-freies Nickel aus westlicher Produktion trifft auf eine wachsende Nachfrage in Europa - denn hier zählen nicht nur Rohstoffe, sondern auch Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit. Was heute noch als Belastung wirkt, könnte sich schon bald als marktrelevanter Vorteil entpuppen.

Die Kontrolle über Nickel wird zum geopolitischen Machtinstrument. Indonesien, mittlerweile zweitgrößter Nickelverbraucher der Welt, investiert Milliarden in die eigene Batterie- und EV-Industrie - und will nicht weniger als die "OPEC des 21. Jahrhunderts" werden.

In einem historischen Schritt gründete das Land ein 10 Mrd. US-Dollar-Joint-Venture mit dem chinesischen Batterie-Giganten CATL. Ziel: Die vollständige Kontrolle der Wertschöpfungskette - vom Erz bis zum Elektrofahrzeug. Die Botschaft ist klar: Wer Nickel will, muss durch Jakarta und Peking.

Quelle: http://www.iea.org/

Für Nordamerika und Europa bedeutet das eine brandgefährliche Abhängigkeit in einer Welt, die strategische Rohstoffe längst als nationale Sicherheitsfrage definiert. Und genau deshalb muss sich was ändern, weshalb sich jetzt viele Augen auf die Canada Nickel Company (WKN: A2P0XC) richten!

EV-Boom + Batterie-Revolution = Nickelbedarf auf Rekordniveau!

Die Verkaufszahlen im EV-Sektor steigen wieder rasant - allein 30 % Wachstum in den letzten Monaten! Luxusmarken und Truck-Hersteller setzen weiter auf nickelreiche Batterien, um Reichweite und Leistung zu maximieren. Und: Die Industrie kehrt zur höheren Nickelkonzentration zurück - das bedeutet heftigen Rückenwind für Nickel und auch für Canada Nickel (WKN: A2P0XC).

Der Nickelpreis war gerade im Begriff, seine Bodenbildung abzuschließen um nach oben auszubrechen, als der Zollhammer geschwungen wurde. Die Bodenbildung sollte nun auf einem etwas niedrigeren Niveau abgeschlossen werden, wonach ein starker Preisanstieg auf zunächst 20.000,- USD folgen sollte, gefolgt von etwa 22.000,- USD und rund 25.000,- USD.

Quelle: Tradingeconomics.com; Bearbeitet JS Research

Deutlich überproportional davon profitieren sollten die Aktien von Canada Nickel (WKN: A2P0XC), einer der besten, vielleicht sogar die beste Nickel-Firma in Kanada und darüber hinaus.

Canada Nickel - Die westliche Antwort auf die "Nickel-OPEC"!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) bietet die langfristige Option auf CO2-neutrales Nickel aus Kanada. Denn schon jetzt wird das Minenleben auf dem gewaltigen "Crawford'-Projekt auf mindestens 41 Jahre taxiert. Bereits jetzt ist eine staatliche Finanzierung über 1 Mrd. CAD gesichert!

Das "Crawford'-Projekt im "Timmins'-Nickelgürtel ist mehr als nur ein Minenprojekt - es ist die Blaupause für eine nachhaltige Nickelversorgung, die den Westen von asiatischer Abhängigkeit befreien kann. Net Zero Nickel, eine Tochtergesellschaft von Canada Nickel, produziert ohne CO2-Fußabdruck, aber mit maximalem geopolitischem Einfluss.

Quelle: Canada Nickel

Diese Kombination aus Ressourcenstärke, "ESG'-Vorbildcharakter und strategischer Bedeutung macht Canada Nickel (WKN: A2P0XC) zu einem der wertvollsten Nickel-Assets der westlichen Welt.

Kompetenzoffensive im Board!

Canada Nickel rüstet sich für den nächsten Meilenstein!

Mit Blick auf die anstehende Bauentscheidung für das "Crawford'-Projekt zum Jahresende 2025 hat Canada Nickel (WKN: A2P0XC) eine wichtige strategische Personalentscheidung getroffen: Die erfahrene Branchenexpertin Jackie Przybylowski wurde für die Wahl in den Board of Directors nominiert und begleitet das Gremium bis dahin als Beobachterin. Przybylowski bringt nicht nur eine langjährige Karriere als Top-Mining-Analystin bei BMO Capital Markets mit - dem weltweit führenden Investmenthaus für Rohstoffe -, sondern auch tiefgehendes technisches Know-how als ausgebildete Metallurgin mit CFA-Titel.

Ihre internationale Erfahrung mit über 130 Minenbesuchen in mehr als 30 Ländern sowie ihre enge Verbindung zu institutionellen Investoren machen sie zu einem echten Power-Zugang im Führungsteam. Die Berufung unterstreicht: Canada Nickel (WKN: A2P0XC) stellt die Weichen für den Aufstieg zu einem global führenden Nickelproduzenten - und zwar mit exzellenter strategischer Führung im Rücken.

Canada Nickel: Der nächste Rohstoff-Gigant steht vor dem Durchbruch!

Inmitten eines globalen Nickelmarktes, der mit einer drohenden Versorgungslücke kämpft, hat sich Canada Nickel (WKN: A2P0XC) als einer der ganz wenigen neuen Anbieter außerhalb Chinas und Indonesiens bestens positioniert - mit einem TOP-Projekt, das den Markt revolutioniert!

Quelle: Canada Nickel

Mit seinem gewaltigen "Crawford'-Projekt' und der strategischen Erschließung des "Timmins Nickel District' ist dieses Unternehmen auf dem besten Weg, ein absoluter Schlüsselspieler in der Nickelbranche zu werden.

Geheimtipp mit Major-Power!

Was passiert, wenn ein Unternehmen mit gigantischem Nickelvorkommen, jahrzehntelanger Minenlaufzeit und CO2-freier Produktion auf eine Mini-Bewertung trifft? Richtig - eine explosive Chance auf Multibagger-Gewinne! Canada Nickel (WKN: A2P0XC) steht kurz davor, aus dem Schatten zu treten und die Rohstoffbühne zu erobern!

Denn wer sich hier bereits positioniert hat, spricht Bände: Agnico Eagle Mines mit 11 %, Samsung SDI, Anglo American und sogar die Taykwa Tagamou Nation - alle haben sich Anteile gesichert! Das Management selbst ist mit 4,6 % an Bord - ein starkes Zeichen für Vertrauen und langfristige Vision!

Quelle: Canada Nickel

Mit abgeschlossenen Genehmigungen, strategischer Finanzierung - auch durch die kanadische Regierung - und einer grünen CO2-freien Nickelproduktion, die zusätzliche Einnahmen durch den Handel von CO2-Zertifikaten ermöglicht, ist Canada Nickel (WKN: A2P0XC) perfekt aufgestellt für den Superzyklus bei Batteriemetallen!

Und das Beste ist die Bewertung! Denn diese liegt aktuell bei gerade einmal rund 112 Mio. EUR - ein Witz im Vergleich zum Potenzial! Außerdem halten wir Canada Nickel (WKN: A2P0XC) für einen latenten Übernahmekandidaten, aufgrund der gigantischen Liegenschaften mit Jahrzehnterlangen CO2-freien Nickelproduktion in einem der juristisch besten und minenfreundlichsten Ländern der Welt! Ein Major-Deal könnte jederzeit auf dem Tisch liegen - zu hoffentlich deutlich höheren Kursen.

Wer also jetzt einsteigt, sichert sich ein "First Class'-Ticket für den nächsten Rallye-Schub. Denn aus Canada Nickel (WKN: A2P0XC) wird jetzt DER größte Hebel auf die nächste Nickelhausse!

Fokus auf Smart Capital!

Während viele Explorer ums Überleben kämpfen, steht Canada Nickel (WKN: A2P0XC) solide da. Regierungsunterstützung, wachsende institutionelle Aufmerksamkeit und eine immer stärkere Position im nordamerikanischen Rohstoffnetzwerk machen das Unternehmen zu einem Top-Pick für strategische Investments.

Canada Nickel - Der strategische "Powerplay' im Nickel-Boom!

Der Nickelmarkt dreht auf - und Canada Nickel (WKN: A2P0XC) ist bereit, sich an die Spitze der nächsten Rohstoff-Rallye zu setzen. Was wir aktuell im globalen Markt erleben, ist nichts Geringeres als ein fundamentaler Umbruch, angetrieben durch geopolitische Verschiebungen, bevorstehende Angebotsengpässe und eine neue Dynamik in der EV-Industrie. Und mittendrin: Canada Nickel - hervorragend positioniert, bestens kapitalisiert und bereit für den großen Durchbruch.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/analysis-of-the-nickel-market-and-why-canada-nickel-has-great-potential/

Fazit: "First Mover' in der nordamerikanischen Versorgungssicherheit!

Während China 75 % des indonesischen Nickels kontrolliert, fehlt es den USA an eigenen Reserven - genau hier kommt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) ins Spiel. CEO Mark Selby bringt es auf den Punkt:

"Die USA werden ohne Kanada nicht auskommen."

Mit dem "Crawford'-Projekt entwickelt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) eines der weltweit größten Nickel-Sulfid-Vorkommen - umweltfreundlich, CO2-arm, ideal für Batterien und perfekt gelegen für den nordamerikanischen Markt und Europa. In einem Umfeld, in dem sich die USA vom Ausland unabhängig machen wollen, wird Canada Nickel zum strategischen Schlüsselspieler.

Nickel ist das neue Öl - und Canada Nickel (WKN: A2P0XC) die westliche Antwort auf geopolitische Rohstoffmacht.?In einer Welt, in der Asien dominiert, braucht es starke, unabhängige Produzenten.? Canada Nickel (WKN: A2P0XC) liefert - umweltfreundlich, strategisch und investierbar. Der Markt heizt sich spürbar auf, nicht zuletzt auch deshalb, da Indonesien eine drastische Erhöhung der Royalties auf bis zu 19 % plant. Das bedeutet, explodierende Produktionskosten und ein noch schärferer Angebotsdruck. Kurz: Nickel wird zum knappen Superrohstoff.

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) ist kein Explorer mehr - es ist ein strategisches Asset für die nächste Rohstoff-Dekade. Wer auf den anziehenden Nickelpreis, den globalen EV-Trend und geopolitische Umbrüche setzen will, kommt an Canada Nickel (WKN: A2P0XC) nicht vorbei. Die Aktie konsolidiert gerade, nach dem letzten Anstieg. Dies wiederum bietet eine ideale Einstiegsgelegenheit für Anleger mit Weitblick. Nickel ist zurück - und Canada Nickel (WKN: A2P0XC) steht an der Start-Rampe. Wer einsteigen will, sollte es jetzt tun.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Canada Nickel, trdingeconomics.com, stockwatch.com, eigener Research und Berechnungen, Intro-Bild KI generiert mit ChatGPT.

Dieser Werbeartikel wurde am 01. April 2025 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt und am 11. April überarbeitet. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

