Der chinesische Solarglas-Hersteller erholt sich mit einem Plus von 8,73 Prozent, bleibt jedoch im Jahresvergleich deutlich im Minus. Analysten sehen Aufwärtspotenzial.

Nach einem massiven Kursrückgang in den letzten Wochen konnte die Xinyi Solar Aktie am vergangenen Freitag einen deutlichen Aufschwung verzeichnen. Mit einem beachtlichen Plus von 8,73 Prozent schloss der Titel bei 0,31 Euro und setzte damit ein positives Zeichen nach der jüngsten Talfahrt. Besonders bemerkenswert erscheint diese Entwicklung vor dem Hintergrund, dass die Aktie erst am 8. April 2025 ihr 52-Wochen-Tief bei 0,27 Euro erreicht hatte. Vom aktuellen Kursniveau beträgt der Abstand zu diesem Tiefpunkt mittlerweile 13,34 Prozent, was auf eine mögliche Bodenbildung hindeutet.

Anhaltende Herausforderungen im Solarmarkt

Trotz der kurzfristigen Erholung bleibt die Gesamtsituation für den chinesischen Solarglas-Spezialisten angespannt. In den letzten 30 Tagen verzeichnete die Aktie einen Wertverlust von über 21 Prozent, seit Jahresbeginn steht ein Minus von 17,39 Prozent zu Buche. Besonders alarmierend ist der Vergleich zum Vorjahr: Mit einem Kursrückgang von fast 58 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate hat die Aktie mehr als die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Dies zeigt sich auch im Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 0,72 Euro, das genau vor einem Jahr erreicht wurde - aktuell notiert der Kurs rund 57 Prozent unter diesem Niveau.

Trotz der aktuellen Herausforderungen sehen Analysten weiterhin Potenzial in dem Unternehmen. Von 23 Experten empfehlen 17 die Aktie zum Kauf, während nur ein Analyst zu einer Untergewichtung rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 4,287 HKD (Hongkong-Dollar) rund 66 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Allerdings weisen die deutlich nach unten revidierten Umsatz- und Gewinnerwartungen der letzten Monate auf anhaltende Unsicherheiten im operativen Geschäft hin.

