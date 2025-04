Trotz des sich immer weiter hochschaukelnden Zollstreits zwischen den USA und China hat die BYD-Aktie einen starken Wochenabschluss hingelegt. In Hongkong stieg der Kurs am Freitag um mehr als +7% und steht nun bei 368,80 HK$. Was sind die Gründe für den Kurssprung? Und hat die Aktie ihre Schwächephase nun hinter sich gelassen? EU und China verhandeln über E-Auto-Zölle Obwohl die USA den Zollsatz auf China-Importe inzwischen auf 145% erhöht hat und ...

