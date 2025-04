© Foto: Alex Brandon - AP

Die vergangene Handelswoche war von hoher Volatilität geprägt. Zum Wochenstart fielen die Kurse so stark wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr, von einem Crash will Trumps Zollberater Peter Navarro aber nicht sprechen.Nach dem heftigen Einbruch an den US-Börsen meldet sich Peter Navarro, Handelsberater von Präsident Donald Trump, mit einer überraschend entspannten Einschätzung zu Wort. Für ihn ist das Marktgeschehen schlicht "kein großes Ding". In einem Interview mit CNN widersprach Navarro der Vermutung, die heftigen Kursschwankungen könnten eine Folge der unberechenbaren Zollpolitik des Weißen Hauses sein. Stattdessen machte er sich über die Berichterstattung lustig: "Ich glaube, CNBC …