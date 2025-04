Momentum-Aktien April 2025: KI-Werte schwächeln, Short-Seller feiern

Anzeige / Werbung

Ende März begann bereits ein Abverkauf am Aktienmarkt, der auf einem Zollstreit beruht, den US-Präsident Trump einleitete. Für Unternehmen bedeuten diese Zölle direkte Handelseinschränkungen oder zumindest eine Abnahme der Nachfrage. Genau dies bezweckte Donald Trump, als er vor mehr als einer Woche pauschal für 184 Staaten einen individuellen Zoll für Importe in die USA aufrief. Nach starken Abgaben, die von der Dynamik her an den Corona-Crash erinnerten, gab es jedoch ein Zurückrudern in dieser Woche. Für 90 Tage wurden die meisten Zölle seit Mittwochabend ausgesetzt, um Raum für Verhandlungen zu bieten.

Ausgenommen China, mit der sich der Zollstreit seitens der USA sogar noch verschärft. Aktuell stehen 145 Prozent Importzoll auf chinesische Waren, 125 Prozent Importzoll auf amerikanische Waren, gegenüber . Ein Einlenken ist von beiden Seiten aus bisher nicht in Sicht, sodass vor allem die Short-Seite für Aktien ein Übergewicht darstellt.

Anhand der starken Gegenbewegung am Mittwochabend sah man jedoch, wie überverkauft der Markt war oder auch noch ist. Die Rahmenbedingungen könnten jederzeit drehen, sodass mit der Nasdaq-Box und der KI-Box zwei sehr attraktive Varianten der Aktienauswahl bereitstehen. Im Trend abwärts profitieren jedoch eher die Werte aus der Short-Box, die wir extra für solche Marktphasen ins Leben gerufen haben.

Wie sich dies im Detail auf die Aktienauswahl der Momentum-Boxen auswirkt, fassen wir gern wieder hier im Monats-Update für Dich zusammen.

Begleitend erörterten wir im ersten Teil des Videos noch einmal den Hintergrund der Aktienauswahl von jeweils 8 Werten in den 3 aktiv betreuten Boxen von WH SelfInvest, welche als automatisiertes Investment auch den Weg in Ihr Portfolio finden können. Das Konzept hat einen historischen und wissenschaftlichen Hintergrund und geht auf einen Nobelpreisträger zurück, der damit sehr erfolgreiche Ergebnisse erzielte. Auch für die Short-Box haben wir viele Backtests vollzogen, um nur nachhaltig erfolgreiche Kriterien einfließen zu lassen. Dazu gehört auch das monatliche Umschichten und ansonsten das Folgen der Strategie, was logischerweise in dieser volatilen Marktphase sehr schwerfällt.

Aus aktuellem Anlass haben wir die Berichterstattung in 5 Long und 5 Short Aktien geteilt. Auf der Long-Seite und damit in der Nasdaq- bzw. KI-Box vertreten, befindet sich weiterhin die Aktie von Vertex Pharmaceuticals. Mit einer neuen Zulassung durch die Arzneimittelbehörde FDA für ein Medikament scheint die Pipeline weiter gefüllt zu sein. Exelon ist zudem als Energiewert vertreten und überzeugt nicht nur durch einen stabilen Aufwärtstrend, sondern auch durch 55 Jahre an konstanter Dividende. Diese Einnahmen kommen selbstverständlich zum potenziellen Aktiengewinn noch hinzu!

O'Reilly Automotive ist in einer gänzlich anderen Branche, die jedoch recht konjunkturunabhängig ist. Denn Ersatzteile werden immer benötigt. Tauchen wir in das Thema Technologie näher ein, bietet Guidewire Software eine Branchenplattform für Schaden- und Unfallversicherungsträger für die USA und den weltweiten Einsatz. Hier kommt die langfristige Expertise zum Tragen, die viele Prozesse optimieren lässt. Wie bei Brown & Brown, dem fünften Wert auf der Long-Liste, der sich im Risikomanagement als spezialisiertes Versicherungsmaklerunternehmen einen sehr starken Ruf erarbeitet hat.

Bei den Short-Aktien ist die Delta Air Lines sinngemäß im Sinkflug, nachdem der Ausblick auf das gestartete neue Quartal kaum Wachstumssignale zeigt. Ebenso wie bei Marvell Technology, die im letzten Jahr als Chip-Designer fast schon in der Liga von Nvidia und Broadcom gehandelt wurden, doch nun deutlich in den Abwärtstrend wechselten. MongoDB und Teradyne sind die weiteren Werte, die ebenfalls in einem intakten Abwärtstrend notieren.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.