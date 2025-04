Das Weiße Haus verteidigte diese Woche seine neuen Zölle mit der Aussage, Präsident Donald Trump glaube, die USA hätten die Ressourcen und Arbeitskräfte, um iPhones im eigenen Land zu bauen. Analysten widersprechen: Ein iPhone "Made in USA" sei extrem teuer und logistisch kaum umsetzbar. Trumps "Made in USA"-iPhone: Teuer, unrealistisch - und doch politisch gewollt Aktuell wird über 80?% der Apple-Produktion in China abgewickelt. Nach Trumps neuen Zöllen werden diese Importe nun mit 145?% besteuert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...