Mahle hat sich einen 200 Millionen Euro schweren Auftrag zur Lieferung von Gleichstromwandlern für künftige Batterie-elektrische Fahrzeuge eines internationalen Herstellers in China gesichert. Die Serienproduktion am Mahle-Standort Changshu startet Mitte 2028. Wer genau der Kunde ist, wird - wie in der Zulieferer-Branche üblich - nicht genannt. Klar ist nur, dass es sich um ein Elektroauto mit 800 Volt Systemspannung handeln wird, denn laut der Mahle-Mitteilung ...

