Kaum ein Thema treibt Unternehmen und Investoren derzeit so um wie ESG - Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Mitten in diesem dynamisch wachsenden Markt positioniert sich das Technologieunternehmen Diginex als Vorreiter für digitale ESG-Lösungen. Das Unternehmen nutzt moderne Technologien wie Blockchain, KI und Datenanalyse, um die ESG-Berichterstattung effizienter und transparenter zu machen.

Im Gespräch mit Miles Pelham, Gründer und Chairman des Unternehmens, wollen wir klären, was hinter dem Geschäftsmodell von Diginex steckt, wie neue strategische Entscheidungen wie der Umzug nach London oder das geplante Listing in Abu Dhabi damit zusammenhängen - und welche Rolle die neue Partnerschaft mit dem Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen Forvis Mazars spielt.

NWW: Diginex positioniert sich als Impact-Technologie-Unternehmen mit Schwerpunkt auf ESG. Können Sie uns skizzieren, wie Ihre Plattform konkret funktioniert und für welche Zielgruppen sie konzipiert ist?

Miles Pelham: Wir bei Diginex entwickeln digitale Lösungen, mit denen Unternehmen ESG-Anforderungen einfacher, transparenter und effizienter umsetzen können. Unsere Plattformen kombinieren Künstliche Intelligenz (KI), Blockchain und Datenanalyse, um Prozesse rund um Nachhaltigkeit und Reporting smarter zu gestalten. Dabei richten wir uns nicht nur an Großkonzerne, sondern ganz bewusst auch an kleine und mittlere Unternehmen, die oft noch ganz am Anfang ihrer "ESG-Journey" stehen. Unser Anspruch ist es, ESG für alle zugänglich zu machen - unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße. Und weil es nicht nur um Technik geht, bringen wir über unsere Partner auch die nötige Beratung mit, um unsere Kunden ganzheitlich zu unterstützen.

NWW: Mit der Kombination aus Blockchain, KI und Datenanalyse setzen Sie auf Hightech zur ESG-Optimierung. Wo sehen Sie derzeit die größten strukturellen Hemmnisse bei der Einführung digitaler ESG-Tools in Unternehmen?

Miles Pelham: Ein großes Hindernis ist nach wie vor der Mangel an einheitlichen Daten und klaren Standards - besonders bei kleineren Unternehmen. Viele wissen nicht, wo sie anfangen sollen, oder empfinden ESG als zu komplex. Genau da setzen wir an: Unsere Tools vereinfachen den Einstieg, strukturieren die Prozesse und schaffen Klarheit. Es braucht aber auch mehr Aufklärung - gerade im Mittelstand - und passende gesetzliche Rahmenbedingungen, die Digitalisierung im ESG-Bereich fördern statt bremsen.

NWW: Sie haben Ihren Hauptsitz von Hongkong nach London verlegt - ein bedeutender Schritt. Welche konkreten Faktoren haben Sie zur Wahl Londons bewegt - und was sagt das über Ihre Expansionsstrategie aus?

Miles Pelham: London war für uns die logische Wahl, weil es einer der führenden Finanz- und ESG-Hubs weltweit ist. Mit dem Umzug wollten wir näher an unsere europäischen Kunden rücken und von einem klar regulierten, innovationsfreundlichen Umfeld profitieren. Die Entscheidung unterstreicht unseren globalen Anspruch und den Fokus auf strategisches Wachstum in Europa. Sie war ein wichtiger Schritt, um unsere internationale Ausrichtung konsequent weiterzuverfolgen. […]

