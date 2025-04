Das österreichische Unternehmen EVAB (Electric Vehicles and Batteries) will in Kürze eine Lösung vorstellen, mit der auch ältere Elektroautos zu Hause bidirektional geladen werden können. Mit der Plug&Play-Lösung soll also der Akku von Elektrofahrzeugen als Speicher genutzt werden können. Die Lösung hört auf den Namen EVEMS, was für "Electric Vehicles Energy Management System" steht. Das Gerät soll laut der Ankündigung "alle Stromflüsse eines Haushalts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...