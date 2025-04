An den Börsen ist aktuell vieles sehr ungewiss. Doch in solchen Zeiten können Qualitätswerte das eigene Portfolio stabilisieren und Dividenden für attraktive Erträge, abseits von Kursgewinnen, sorgen. Besonders diese 15 Aktien könnten jetzt interessant sein: An den Börsen geht es aktuell mit den Kursen auf und ab. Die Ursache ist das von Donald Trump verursachte Zoll-Chaos, das bei vielen Anlegern für Panik sorgt. Auch eine vorläufige Beruhigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...