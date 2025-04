Hot Stocks KW 15/2025: schon wieder Gold & Goldaktien!

Zölle rauf, Zölle runter - Goldaktien weiter munter!

Gold und Goldaktien entwickelten sich in den letzten Wochen glänzend - und das aus gutem Grund. Der Mix aus geopolitischen Krisen, geldpolitischen Erwartungen und zunehmendem Misstrauen gegenüber Fiat-Währungen macht das gelbe Metall zur Anlage der Stunde. Weltweit brodelt es: Ob Nahost, Ukraine oder Taiwan - Unsicherheit ist der beste Freund des Goldpreises. Das Hin und Her bei der Zollpolitik ist Gift für den Welthandel und erschüttert das Vertrauen der Anleger nachhaltig. Dazu kommt, dass die US-Notenbank bald die Zinsen senken könnte. Niedrigere Zinsen machen zinslose Anlagen wie Gold attraktiver. Parallel dazu schwächelt der US-Dollar - und weil Gold in Dollar gehandelt wird, wird es für internationale Käufer günstiger, was die Nachfrage zusätzlich befeuert. Die Saisonalität verspricht noch bis in die zweite Maihälfte steigende Kurse rund um das gelbe Edelmetall.

Das Vertrauen in US-Staatsanleihen gerät ins Wanken und dDas Haushaltsdefizit der USA steigt stetig weiter. Investoren schauen sich also nach Alternativen um - und landen bei Gold. Zentralbanken, allen voran China, stocken ihre Goldreserven massiv auf, um ihre Abhängigkeit vom Dollar zu verringern. Das ist ein Vertrauensvotum - allerdings für Gold, nicht für Washington. Goldminenaktien wiederum profitieren doppelt: Höhere Goldpreise bei gleichbleibenden Förderkosten bedeuten steigende Margen.

So kommt es, dass Wertpapiere rund um das gelbe Edelmetall wie schon vor zwei Wochen erneut im Fokus stehen. Rückblickend hätten sich zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen durchaus gelohnt. Auch jetzt sieht es charttechnisch bei Gold wieder überkauft aus. Mangels Anlagealternativen bleiben wir aber grundsätzlich bullisch und lauern auf neue Einstiegsgelegenheiten. Im Einzelfall muss jeder Anleger selbst nach Kassenlage, Risikoneigung und Anlagehorizont seine individuellen Entscheidungen treffen.

SPDR Gold Shares (GLD) - ISIN US78463V1070

Der SPDR Gold Shares (GLD) ist der größte physisch besicherte börsengehandelte Goldfonds der Welt mit einer Marktkapitaliserung von rund 97 Milliraden USD. Es liegen über 900 Tonnen Gold drin. Er ist direkt mit dem Goldpreis verknüpft. Die Notierung am Allzeithoch bringt es mit sich, dass es da oben keine Widerstände mehr gibt. Allerdings ist der Abstand zum 50er-EMA recht weit.

Shares Gold Producers UCITS ETF (IS0E) - ISIN IE00B6R52036

Der iShares Gold Producers UCITS ETF bildet als einziger unter den Exchange-traded Funds den S&P Commodity Producers Gold Index nach und bietet Zugang zu globalen Goldminenaktien. Die wichtigsten Positionen sind Agnico Eagle Mines Ltd., Newmont Corp. und Barrick Gold. Er verwendet vollständige Replikation und thesauriert Dividenden. Das Fondsvolumen beträgt derzeit 1.698 Mio. USD. Am Freitag gab es ein neues Allzeithoch. Die aktuellen Rahmenbedingungen sprechen dafür, bestehende Positionen weiter zu halten und Rücksetzer für Neueinstiege zu nutzen.

Newmont Corporation (NEM) - ISIN US6516391066

Bei Newmont Corporation hatten wir vor zwei Wochen die Tasse-mit-Henkelformation mit dem höheren Pivot-Tief und der Widerstandslinie bei 49 USD beschrieben. Deer Breakout ist planmäßig erfolgt. Trader hatten hier rund 13 Prozent absahnen können. Die aktuelle Notierung ist nicht weit von der Kurslücke aus dem Oktober entfernt, zugleich besteht inzwischen ein großer Abstand zur 50-Tagelinie, sodass wir vorerst nicht mit weiteren Kurssteigerungen rechnen. Grundsätzlich bleiben wir aber trotz der etwas überkauften Situation bullisch.

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) - ISIN CA0084741408

Auch die Aktie von Aginco Eagles Mining ist nach einem Rücksetzer unter die 50-Tagelinie explodiert. Auch hier ist es für Long-Einstiege schon etwas spät. Die starke Entwicklung und der intakte Aufwärtstrend lassen uns aber nach neuen Einstiegsgelegenheiten suchen.

Tagescharts vom 11.04.2025, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 12.04.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Eine mit dem Autor wirtschaftlich verbundene Person ist in Gold investiert. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.