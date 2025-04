In Deutschland, Europa und den USA gibt es rund 50 börsennotierte Firmen, die Dividenden 2025 ganz oder teilweise steuerfrei aus Kapitalreserven zahlen wollen. Was Aktionäre beachten sollten Mehr als 66 Milliarden Euro Dividenden schütten deutsche Firmen in der diesjährigen Hauptversammlungssaison aus. Der warme Geldregen hält bei einigen für ihre Aktionäre noch eine besonders angenehme Überraschung bereit. Manchmal landet die Dividende brutto für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...