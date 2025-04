Erholung der pbb Aktie trotz schwachem Monat; Analysten optimistisch.

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) Aktie zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung, nachdem sie im vergangenen Monat erhebliche Kursverluste verzeichnete. Am gestrigen Handelstag (11. April) schloss die Aktie mit einem leichten Plus von 0,10 Prozent bei 5,08 Euro. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der letzten Woche, in der die Aktie um 2,69 Prozent zulegen konnte - ein deutliches Zeichen der Erholung nach dem beträchtlichen Monatsrückgang von 8,30 Prozent. Dennoch notiert der Kurs mit einem Abstand von 16,71 Prozent weiterhin deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,11 Euro, das erst vor wenigen Wochen am 18. März 2025 erreicht wurde.

Analysten bleiben trotz Volatilität optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Deutsche Pfandbriefbank ?

Trotz der jüngsten Kursschwankungen halten Finanzexperten an ihrer positiven Einschätzung für die Spezialbank fest. Der Analystenkonsens von fünf Experten lautet "OUTPERFORM" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 6,86 Euro - was einem beachtlichen Aufwärtspotenzial von 34,64 Prozent entspricht. Während drei Analysten die Aktie mit "HALTEN" bewerten, empfehlen zwei sogar den "KAUF". Besonders bemerkenswert: In den letzten vier Monaten wurden die Kursziele deutlich nach oben korrigiert. Die fundamentale Bewertung der Bank erscheint mit einem aktuellen KGV von 7,64 und einer attraktiven Dividendenrendite weiterhin günstig, obwohl das Unternehmen in der Immobilienfinanzierung nach wie vor mit schwachen Umsatzprognosen konfrontiert ist.

Anzeige

Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Pfandbriefbank-Analyse vom 12. April liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Pfandbriefbank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Pfandbriefbank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Pfandbriefbank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...