Leichte Kurserholung bei Teradyne trotz jüngster Schwäche. Experten sehen Potenzial, empfehlen größtenteils den Kauf der Aktie.

Die Teradyne Aktie verzeichnete am Freitag, dem 12. April 2025, einen leichten Rückgang von 0,47 Prozent und schloss bei 64,20 Euro. Nach dem dramatischen Kurssturz der vergangenen Wochen - ein Minus von 19,40 Prozent im letzten Monat - zeigt der Wert nun erste Anzeichen einer möglichen Stabilisierung. Besonders bemerkenswert: Im Wochenvergleich konnte die Aktie des Halbleitertestherstellers immerhin 2,18 Prozent zulegen, was nach dem Erreichen des Jahrestiefs von 62,05 Euro am 8. April für etwas Optimismus sorgt.

Der anhaltende Abwärtstrend hat die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 10,43 Milliarden Euro schrumpfen lassen. Besonders alarmierend erscheint der enorme Abstand zum 52-Wochen-Hoch: Mit 149,50 Euro notierte die Aktie Mitte Juli 2024 noch mehr als doppelt so hoch wie heute - ein Absturz von über 57 Prozent innerhalb von neun Monaten.

Fundamentaldaten und Analysteneinschätzungen geben Hoffnung

Trotz der jüngsten Kursschwäche sprechen die fundamentalen Daten eine andere Sprache. Teradyne kann mit soliden Bilanzzahlen punkten - mehr als 70 Prozent der Wettbewerber weisen einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität und Verschuldung auf. Besonders beeindruckend: Das von Analysten prognostizierte Gewinnwachstum von 47 Prozent bis 2027 und die überdurchschnittlich hohen Gewinnmargen, die zu den besten aller börsennotierten Unternehmen zählen.

Der Analysten-Konsens fällt mit einem "Outperform"-Rating überwiegend positiv aus. Von den 17 Experten, die Teradyne beobachten, empfehlen 13 den Kauf der Aktie, während nur zwei zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 116,90 US-Dollar, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Allerdings haben die Analysten ihre Umsatz- und Gewinnerwartungen in den letzten Monaten mehrfach nach unten korrigiert, was auf eine gewisse Vorsicht hindeutet.

