Der skandinavische Öl- und Gaskonzern verzeichnet leichte Kurserholung trotz anhaltender Volatilität. Fachexperten bleiben überwiegend zuversichtlich trotz Jahresverlust.

Die Aktie des norwegischen Öl- und Gasriesen Aker BP ASA verzeichnete am vergangenen Freitag eine bemerkenswerte Erholung von 2,57% auf 18,12 Euro. Diese positive Entwicklung kommt nur zwei Tage nach dem 52-Wochen-Tief von 17,67 Euro, das am 10. April 2025 erreicht wurde. Mit dem jüngsten Kursanstieg bewegt sich die Aktie nun 2,57% über diesem Jahrestief, bleibt jedoch mit einem Abstand von 30,23% deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 25,98 Euro. In den letzten Tagen hat sich die Volatilität der Aktie erhöht und liegt mittlerweile bei 43,36% auf annualisierter 30-Tage-Basis, was auf erhöhte Marktunsicherheit hindeutet.

Analysten trotz Kursschwäche mehrheitlich optimistisch

Trotz der anhaltenden Kursschwäche - die Aktie liegt seit Jahresbeginn 7,99% im Minus und hat auf Jahressicht sogar 28,67% verloren - bleibt die Mehrheit der Analysten verhalten positiv gestimmt. Von 19 Analysten stufen 42,1% die Aktie als Kaufempfehlung ein, während weitere 42,1% zum Halten raten. Nur 15,8% empfehlen den Verkauf der Papiere. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei umgerechnet 25,85 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von 26,1% entspricht. Bemerkenswert ist jedoch, dass am 7. April 2025 eine Kaufempfehlung herabgestuft wurde, was auf zunehmende Vorsicht im Markt hindeutet. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung der Q1-2025-Ergebnisse am 7. Mai könnten sich neue Impulse für den Aktienkurs ergeben.

