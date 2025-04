© Foto: Nati Harnik - dpa-Bildfunk

Der Wall-Street-Crash vom Wochenanfang wird wohl als Schwarzer Montag des 21. Jahrhunderts in die Geschichte eingehen. Was hätte wohl die verstorbene Investorenlegende Charlie Munger darüber gedacht? Munger-Weisheiten.Als Charlie Munger im November 2023 im Alter von 99 Jahren starb, verlor die Finanzwelt mehr als nur den langjährigen Vizepräsidenten von Berkshire Hathaway. Sie verlor einen der klarsten Denker der Börsengeschichte - und einen unbeirrbaren Verfechter des langfristigen Investierens. Munger mochte kein hektisches Hin und Her. Er setzte auf Geduld und langfristige Investitionen. Panik an den Märkten wie in der vergangenen Handelswoche? Für Munger wäre das wohl kein Problem …