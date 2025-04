Krypto-News: Neues Hoch bei Bitcoin-Wal-Käufen deutet auf Rally hin

Folgt man der Spur des großen Geldes, so könnte es sich nun um eine hervorragende Chance für die Investoren handeln, um sich besonders günstig in dem Krypto-Markt zu positionieren. Erfahren Sie jetzt weitere Details in diesem Artikel.

Spur der Krypto-Wale deutet auf wichtige Entwicklungen hin

Ein besonders wichtiges Signal für die Krypto-Investoren stellen die Liquiditätsströme der Wale dar. Denn bei ihnen handelt es sich meistens um institutionelle Anleger oder wohlhabende Einzelanleger, die in der Regel mehr Expertise, bessere Netzwerke und fortschrittliche Tools haben, mit denen intelligentere Investmententscheidungen getroffen werden können.

Daher sprechen einige bei ihnen auch von dem "smart money" im Vergleich zum "dumb money" der Kleinanleger, welches als weniger strategisch agierend eingeschätzt und sogar als Kontraindikator bei etwa den COT-Daten verwendet wird.

Je nach Plattform und Kryptowährung fällt die Definition dabei unterschiedlich aus. Während bei den DEX-Tools schon Anleger mit mehr als 10.000 USD als Wale bezeichnet werden, sind es bei Bitcoin in der Regel diejenigen, welche mehr als 1.000 BTC und somit fast 1 Mio. USD in dem digitalen Asset halten.

Somit handelt es sich um nicht unerhebliche Investoren, welche zudem einen größeren Einfluss auf die Kurse haben können, auch wenn diese ihre Positionen häufig schrittweise tätigen, um die Auswirkungen auf die Preise zu minimieren. Zudem schließen sich nicht wenige Anleger dem "smart money" an, um von deren Expertise zu profitieren.

Daher sind die jüngsten Entwicklungen des Krypto-Marktes auch besonders positiv zu werten und könnten schon bald die nächste Rally auslösen. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird sogar noch einmal durch zahlreiche weitere Faktoren verstärkt.

Wal-Aktivität und weitere Faktoren dürften Rally auslösen

Laut den Daten von Crypto Quant haben die Bitcoin-Wale im Dezember des vergangenen Jahres begonnen, ihre Bitcoin-Bestände abzubauen, da sie sich möglicherweise vor dem Zollkrieg schützen wollten.

Zu Beginn dieses Jahres sind sie dann noch einmal zurückgekommen, um vermutlich das positive Sentiment der Amtseinführung von Donald Trump und dessen förderlichen Krypto-Regulation mit dem positiven Newsflow zu nutzen. Schließlich gingen immer mehr von einem unkorrelierten Markt aus, wie Analysten von Bernstein und S&P Global.

Allerdings handelte es sich dabei lediglich um einen kurzfristigen Rückzug. So konnten die Abverkäufe wieder Anfang März ausgeglichen werden, wobei Mitte des Monats ein neues Hoch erreicht wurde.

Whales are loading $BTC like they know something we don't… pic.twitter.com/ThlyiLMdDY - Crypto Banter (@crypto_banter) April 12, 2025

Seitdem sind die Bestände der Bitcoin Wale steil angestiegen, was für eine große Gier spricht. Schließlich hat sich die Lage seitdem deutlich verbessert. Dabei sind nun sogar die schlechten Nachrichten positiv für die Märkte.

So gehen inzwischen immer mehr davon aus, dass der Handelskonflikt die Wirtschaft belastet und für Deflation sorgt, da beispielsweise Öl fiel und die Inflation zurückging sowie US-Bauern ihre Lebensmittel verstärkt in den USA absetzen mussten.

Viele erwarten, dass indessen das Schlimmste bereits gesehen wurde, auch wenn es noch in nächsten fast 90 Tagen zu weiteren Verhandlungen und temporären Verwerfungen kommen kann.

Diese werden dann jedoch vermutlich von den Notenbanken aufgefangen, da erst gestern Collins von der Boston Fed ihre Bereitschaft zur Rettung der Märkte mit unterschiedlichen Maßnahmen signalisiert hat.

Anfang Mai könnte noch einmal das Sommerloch mit den Folgen des Handelskrieges spürbar werden (auch wenn es gewöhnlich bis September hält). Dann könnten die Märkte jedoch wieder schnell mit Hoffnung auf die ersten Liquiditätsmaßnahmen wie Zinssenkung, QE oder Reverse Repos steigen. Ebenso treiben weitere ETFs, Krypto-Reserve, Käufe von Unternehmen, Zentralbanken, globale Geldmenge M2, Adoption im internationalen Handel und vieles mehr.

Mit KI können Sie das Beste aus dem Bullenmarkt machen

Während in den Seitwärtsphasen nichts voranzukommen scheint, ergibt sich in einem Bullenmarkt ein vollkommen anderes Bild, denn dann steigen viele Kryptowährungen schnell und impulsiv. Zudem folgen einige der profitabelsten Tage meist auf die mit den höchsten Verlusten, wobei es entscheidend ist, diese nicht zu verpassen.

In einem solchen Marktumfeld erscheinen auch häufig viele neue Projekte, da diese das positive Sentiment der Anleger als Rückenwind nutzen wollen. Täglich launchen schon jetzt Tausende neuer Coins und für jeden gibt es zahlreiche Indikatoren wie Unterhaltungen, On-Chain, Preisdaten und viele mehr.

Somit wachsen die Anforderungen für die Kleinanleger, welche teilweise nicht über ausreichend Expertise verfügen und daher schnell die besten Chancen und größten Gefahren übersehen können. Aus diesem Grunde wurde nun der neue KI-Agent Mind of Pepe entwickelt, welcher den Handels-Alltag der Investoren mithilfe einer KI revolutionieren soll.

Auf diese Weise werden die Kleinanleger und Profis weniger von der Datenflut überwältigt und können sich auf die wichtigsten Entwicklungen fokussieren. Diese werden praktisch über ein eigenes Dashboard bereitgestellt. Ebenso wird ein KI-Chat mit einem Berater, Assistenten, Vermögensverwalter und Profi-Trader geboten.

Eine der Kernfähigkeiten des KI-Agenten liegt jedoch darin, dass er unterschiedlichste Datenquellen bündelt und die Korrelationen der verschiedenen Entwicklungen misst. Somit sollen die chancenreichsten Investmentchancen besonders früh aufgefunden werden, damit die neuesten Trends möglichst wenig eingepreist wurden. Dabei verbessert er sich autonom.

Mind of Pepe lässt sich auch mit anderen Tools wie Handelsrobotern ergänzen, welche diese Signale noch schneller umsetzen können und auch die Zeit der Anleger sparen. Ebenso erschafft der KI-Agent eigene Memecoins, welche die neuesten Moden besonders rasant tokenisieren und AirDrops an die $MIND-Inhaber vergüten.

Um von den unterschiedlichen Vorteilen von Mind of Pepe profitieren zu können, wird die native Kryptowährung benötigt. Diese kann über den Vorverkauf für einen Preis von 0,0037065 USD gekauft werden. Somit konnte das Projekt bisher schon mehr als 7,94 Mio. USD einwerben, sodass sich das Zeitfenster für den Presale langsam schließt.

