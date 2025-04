© Foto: Dall-E

Einst galten US-Staatsanleihen - die sogenannten Treasuries - als Inbegriff der Sicherheit. Diese Wahrnehmung gerät ins Wanken. Was das für den globalen Handel bedeutet.In Zeiten geopolitischer Spannungen, Finanzkrisen oder wirtschaftlicher Unsicherheit waren US-Treasuries immer das ultimative "Safe Haven"-Investment. Doch diese Gewissheit scheint zu bröckeln. Ein wachsender Teil der globalen Investorenwelt stellt die Sonderrolle der US-Anleihen zunehmend infrage - mit potenziell weitreichenden Folgen für das globale Finanzsystem. Der dramatische Vertrauensverlust zeigt sich nicht nur in den Renditesprüngen der vergangenen Wochen, sondern auch in den Handelsmustern: Statt wie üblich als …