Der Getränkekonzern zeigt sich an der Börse überraschend widerstandsfähig, obwohl Quartalszahlen enttäuschten und Kursziele teils deutlich nach unten korrigiert wurden.

Nach der Veröffentlichung der Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025 steht Constellation Brands unter Beobachtung der Analysten. Der Alkoholgetränkehersteller musste am vergangenen Wochenende bekanntgeben, dass man mit dem Ergebnis je Aktie (EPS) die Markterwartungen nicht erreichen konnte. Trotz dieser Enttäuschung zeigte sich die Aktie im Freitagshandel mit einem leichten Plus von 0,51 Prozent auf 163,45 Euro stabil, was Experten teilweise überraschte.

Die Analysten von TD Cowen reagierten prompt und bestätigten ihre Halteempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 180 US-Dollar. Auch andere Finanzinstitute passten ihre Erwartungen an: DA Davidson senkte sein Kursziel deutlich von 272 auf 241 US-Dollar, behielt jedoch die Kaufempfehlung bei. Deutsche Bank reduzierte ihr Kursziel leicht von 193 auf 191 US-Dollar und bestätigte ebenfalls ihre neutrale Einstufung.

Strukturelle Herausforderungen im Biergeschäft

Morgan Stanley weist in einer aktuellen Analyse darauf hin, dass Constellation Brands mit strukturellen und zyklischen Problemen beim Bierabsatz zu kämpfen hat. Diese Schwierigkeiten im Kerngeschäft spiegeln sich auch in den jüngsten Kurskorrekturen wider - auf Jahressicht hat die Aktie empfindliche 35,14 Prozent an Wert eingebüßt und notiert mit 55,46 Prozent deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 247,10 Euro aus dem Juni 2024.

Die Marktstimmung bleibt dennoch verhalten optimistisch: Von 26 Analysten stufen 15 (57,7 Prozent) die Aktie als Kaufgelegenheit ein, während 11 Experten zum Halten raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 219,04 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von rund 18 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau bedeuten würde. Allerdings ist die Streuung der Kursziele mit 165 bis 300 US-Dollar beträchtlich und deutet auf Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Entwicklung hin.

