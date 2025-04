Beachtliche Kurserholung des Uranexplorers um 26% innerhalb weniger Tage trotz hoher Volatilität - Experte prognostiziert Steigerungspotential von 230%

Die Anfield Energy Aktie zeigt eine unerwartete Erholung, nachdem sie erst vor wenigen Tagen ihr 52-Wochen-Tief erreicht hatte. Am Freitag schloss die Aktie bei 0,03 Euro, was einem Tagesplus von 3,57 Prozent entspricht. Bemerkenswert ist, dass der Titel gerade einmal vier Tage nach seinem Jahrestief vom 8. April 2025 bereits wieder 26,09 Prozent zulegen konnte. Dennoch liegt der Kurs noch immer 51,26 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 0,06 Euro, das erst vor knapp drei Wochen am 25. März erreicht wurde. Diese extreme Volatilität - annualisiert bei über 410 Prozent - ist charakteristisch für den Kleinwert aus dem Uransektor.

Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial

Trotz der jüngsten Schwankungen und des monatlichen Kursrückgangs von 9,37 Prozent zeigt sich der einzige das Unternehmen beobachtende Analyst überraschend optimistisch. Mit einer klaren "Kaufen"-Empfehlung und einem Kursziel von 0,20 CAD sieht der Experte ein Aufwärtspotenzial von mehr als 230 Prozent. Dies steht im starken Kontrast zur aktuellen Jahresperformance des Uranexplorers, dessen Kurs-Cashflow-Verhältnis mit -5,74 auf die noch andauernde Entwicklungsphase des Unternehmens hindeutet. Das kanadische Explorationsunternehmen, das sich auf Uran- und Vanadiumprojekte in den US-Bundesstaaten Utah und Arizona konzentriert, verfügt über eine Marktkapitalisierung von rund 31,7 Millionen Euro und steht vor der Herausforderung, seine vielversprechenden Projekte in die Produktionsphase zu überführen.

