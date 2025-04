Der niederländische Halbleiterausrüster verzeichnet eine positive Kursentwicklung von 4,8 Prozent im Wochenvergleich, während Finanzexperten erhebliches Wachstumspotenzial prognostizieren.

Nach wochenlanger Talfahrt zeigt die ASM International Aktie endlich wieder positive Signale. Am Freitag schloss das Papier des niederländischen Halbleiterausrüsters bei 385,60 Euro und verzeichnete damit einen beachtlichen Anstieg von 2,42 Prozent. Im Wochenvergleich summiert sich das Plus auf knapp 4,8 Prozent. Besonders bemerkenswert ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund, dass die Aktie erst am 8. April ihr 52-Wochen-Tief bei 347,20 Euro erreicht hatte. Ein am Freitag veröffentlichtes Analysten-Upgrade sorgte für frischen Rückenwind und könnte den Beginn einer Trendwende markieren.

Analysten sehen enormes Aufwärtspotenzial

Trotz der jüngsten Kurserholung bleibt die langfristige Bilanz der ASM-Aktie durchwachsen. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von fast 32 Prozent zu Buche, während die Aktie vom 52-Wochen-Hoch bei 737,40 Euro inzwischen etwa 48 Prozent entfernt notiert. Dennoch zeigen sich Experten für die Zukunft des Halbleiterausrüsters optimistisch: Von den 21 aktiven Analysten empfehlen 15 die Aktie zum Kauf, während sechs eine neutrale Haltung einnehmen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 661,36 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von über 75 Prozent entspricht. Die fundamentalen Stärken des Unternehmens überzeugen: ASM International gehört zu den wachstumsstärksten Unternehmen seiner Branche und erzielt dank eines hohen EBITDA-zu-Umsatz-Verhältnisses überdurchschnittliche Margen.

