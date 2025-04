Beachtlicher Wochengewinn von über 7% bei der DBAG-Aktie trotz schwächerer Monatsentwicklung. Experten prognostizieren erhebliches Wachstumspotenzial zum aktuellen Kurs.

Die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Anstieg von 1,94 Prozent und schloss bei 23,70 Euro. Besonders auffällig ist die positive Entwicklung der vergangenen Woche mit einem deutlichen Plus von 7,24 Prozent, was auf eine kurzfristige Trendwende hindeutet. Diese Erholung kommt nach einer schwierigen Phase, in der die Aktie im 30-Tage-Vergleich noch 5,39 Prozent verloren hatte. Die aktuelle Kursbewegung könnte mit der bevorstehenden Veröffentlichung der Quartalszahlen zusammenhängen, die für den 8. Mai 2025 angekündigt ist. Zu diesem Termin wird das Beteiligungsunternehmen seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 präsentieren, was von Anlegern offenbar mit Spannung erwartet wird.

Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial

Die Expertenmeinungen zur Deutsche Beteiligungs AG fallen überwiegend positiv aus. Sechs Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit "Kaufen" und sehen ein mittleres Kursziel von 41,90 Euro, was einem enormen Aufwärtspotenzial von fast 79 Prozent entspricht. Selbst das konservativste Kursziel liegt mit 36 Euro deutlich über dem aktuellen Niveau. Dies steht im Kontrast zur aktuellen Bewertung, die mit einem KGV von 9,31 für 2024 und einem prognostizierten KGV von nur 3,49 für 2025 als vergleichsweise günstig erscheint. Trotz einiger fundamentaler Schwächen, wie begrenztem EPS-Wachstumspotenzial und nach unten korrigierten Umsatzerwartungen, überzeugt die Deutsche Beteiligungs AG durch ihre solide Finanzlage und attraktive Gewinnmargen. Der Kurs notiert derzeit rund 17 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 28,45 Euro und knapp 9 Prozent über dem Jahrestief.

