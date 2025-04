News von Trading-Treff.de XRP befindet sich in einer Phase der Unsicherheit. Während die Stimmung am Derivatemarkt und technische Signale zur Vorsicht mahnen, sorgen rechtliche Entwicklungen und Diskussionen um ETFs für Hoffnungsschimmer. Ein Richtungsstreit scheint unausweichlich. Derivatemarkt: Pessimismus macht sich breit Am Derivatemarkt wächst die Skepsis gegenüber XRP. Optionskontrakte deuten auf Erwartungen fallender Kurse in den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...